Love and Thunder è accusato di aver incluso lo scherzo più oscuro di sempre del MCU

Attenzione: spoiler molto minore per Thor: Amore e tuono da seguire.

L’MCU è famoso per la sua enfasi (alcuni direbbero eccessiva dipendenza) dall’umorismo, ma in genere non è noto per il suo stile comico tagliente o vicino alle nocche. Al di fuori del Guardiani della Galassia, comunque. Ma c’è una gag vista nascosta nel nuovo rilascio Thor: Amore e tuono questo sta davvero spingendo i fan ad aggrapparsi alle loro perle, poiché alcuni pensano che potrebbe essere lo scherzo più oscuro dell’intero franchise.

L’utente di Twitter Lance St. Laurent è stato l’unico a far parlare la gente di questo breve momento nell’ultimo film Marvel di Chris Hemsworth. Molte persone potrebbero essersi perse la gag in questione durante la loro prima visione o non averci pensato molto, ma St. Laurent ha sottolineato come, nel contesto dell’MCU, sia in realtà incredibilmente straziante.

“Una gag super bizzarra in THOR 4 è che si vede Valkyrie all’apertura di una gelateria chiamata “Infinity Cone”, completa di un gigantesco guanto di sfida in cima al negozio”, si legge nel tweet. “Carino in isolamento, ma nel mondo della Marvel, sembra un po’ come aprire un negozio di caramelle a tema Olocausto.”

Una gag super strana in THOR 4 è che vedi Valkyrie all’apertura di una gelateria chiamata “Infinity Cones” completa di un gigantesco guanto di sfida in cima al negozio. Carino in isolamento, ma nel mondo della Marvel, sembra un po’ come aprire un negozio di caramelle a tema Olocausto. — Lance St. Laurent (@LanceStLaurent) 11 luglio 2022

Questo momento si verifica durante un montaggio che rivela quanto Valkyrie (Tessa Thompson) sia annoiata e insoddisfatta nel suo nuovo ruolo di re di New Asgard, con i suoi doveri tra cui vendere merci a buon mercato a marchio Asgard e, in una scena, aprire una gelateria ingannevole. Se non ci pensi troppo, “Infinity Cones” è divertente Simpson-gioco di parole di livello segno, ma è vero, perché una gelateria dovrebbe voler ricordare a tutti un evento globale devastante che ha solo un paio d’anni dal LaTposto nella timeline Marvel?

Ad essere onesti, però, probabilmente non dovremmo essere troppo sorpresi dal fatto che Waititi, tra tutte le persone, abbia deciso di infilarsi in questa battuta sconvolgente e cupa. Questo è il ragazzo che ha fatto – e ha vinto un Oscar per – Jojo Coniglioalias quello con l’immaginario Hitler, dopotutto.