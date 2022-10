Lord of Horror Stephen King fornisce l’unica recensione di “Halloween Ends” di cui hai bisogno

Immagine: foto di Larry French/Getty Images / Blumhouse

Halloween Finisce non ha avuto molta fortuna con i critici, quindi tutti gli occhi si sono rivolti al re dell’orrore come Stephen King ha condiviso i suoi pensieri sul film di fine franchise.

King ha visto innumerevoli adattamenti delle sue opere raggiungere la forma di celluloide, con moltissimi di loro che non sono neanche lontanamente buoni come i libri su cui sono basati. Una delle tante qualità di redenzione di King è stata la sua disponibilità a dare una possibilità ai giovani creativi nelle sue proprietà, ed è ringraziare per Sam Raimi I Morti Malvagi ottenendo un enorme aumento di popolarità.

In qualità di stimato critico da poltrona del genere, King ha avuto il suo peso Halloween finisce, mentre il mondo inizia a traboccare di reazioni alla fine della trilogia di David Gordon Green. In qualche modo sorprendentemente, King è andato contro il grano della maggior parte dei critici, dandogli una calda recensione.

Citando il suo forte lavoro sul personaggio, ammette che “non reinventa la ruota”, ma è stato adeguatamente divertente. King tende a non twittare di TV o cinema a meno che non abbia qualcosa di carino o di sostanza da dire e non abbia commenti su Finisce‘ predecessore Halloween uccide.

Mi è piaciuto HALLOWEEN ENDS. Non reinventa la ruota, ma è – sussulto! – sorprendentemente guidato dal personaggio. — Stephen King (@StephenKing) 13 ottobre 2022

Uno degli aspetti positivi della trilogia di Green è stata l’attenzione ai suoi personaggi, con i molti sequel e riavvii precedenti che lottano per colpire davvero qualsiasi nota. Nonostante Uccide‘ scarsa accoglienza, Jamie Lee Curtis sta ancora dando il suo assoluto come Laurie Strode.

Originariamente, Halloween finisce prima avrebbe dovuto scontrarsi con un adattamento di King al botteghino Lotto di Salem è stato respinto a tempo indeterminato. Solo Michael Myers rimane in piedi, con Finisce attualmente nei cinema così come su Peacock.