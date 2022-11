Lo spinoff di “The Boys” sembra folle come speri mentre Netflix esegue un’altra serie di genere troppo presto

tramite Prime Video

È una specie di battaglia tra i servizi di streaming oggi nel mondo della fantascienza e uno sta chiaramente uscendo vincitore. Mentre la new entry di Amazon nel sempre popolare I ragazzi il franchise si sta formando bene, ovvero sembra essere allegramente inappropriato come ci si aspetterebbe, Netflix ha trasformato ancora più abbonati contro di esso staccando la spina su un’altra serie di genere di cui i fan si erano innamorati. Altrove, il Disney Plus ha sostenuto Dottor chi svela i segreti della sua ultima rigenerazione.

Seth Rogen afferma “incredibilmente sovversivo” I ragazzi spin off Gen V

Oltre alla stagione 4, I ragazzi-verse si sta espandendo anche con Gen Vuno spinoff che offre una sorta di spin-on di supereroi I giochi della fame mentre i giovani Supes competono per fama e fortuna. Il produttore Seth Rogen ha rivelato a Collider che lo spettacolo è immerso nella post-produzione e che sta amando ciò che sta vedendo finora, descrivendolo come “completamente folle” e promettendo che trarrà il massimo dal “mondo incredibilmente sovversivo R-rated” che opera dentro. Forza!

Netflix continua a essere imperfetto poiché un’altra serie di genere viene cancellata una stagione dopo

Caldo alle calcagna di Destino: la saga delle Winx incontrando un oscuro destino, L’uomo di sabbia si sta rivelando un raro esempio di serie di fantascienza/fantasy in grado di sopravvivere all’esecuzione poiché Netflix ha appena annunciato il suo recente debutto Gli imperfetti non tornerà per una seconda stagione. La serie dal sapore di supereroi, su tre giovani adulti che acquisiscono strani superpoteri dopo aver alterato il loro DNA, era stata un grande successo nelle classifiche ma non era ancora abbastanza per salvarlo dal laccio. Non bello, Netflix.

I segreti del ritorno di David Tennant a Dottor chi è stato svelato

Dottor chi fan, vi siete ripresi dal fatto che David Tennant è ancora una volta il Dottore? Se ti stai ancora chiedendo come sia avvenuta questa benedetta svolta degli eventi, in primo luogo, non chiederti più, poiché il nuovo/vecchio showrunner Russell T. Davies ha rivelato che il desiderio per i vecchi colleghi di tornare nel Whoniverse è nato da una combinazione di due cose per cui raramente abbiamo dovuto essere grati prima: la pandemia e Twitter. Permettigli di spiegare.

Per qualche strana ragione, una delle più grandi bombe al botteghino di fantascienza degli ultimi dieci anni è ancora odiata

Ricordi quando avere il nome di Peter Jackson allegato a una produzione era un segno di qualità? No, nemmeno noi, dato che il regista kiwi non ha avuto il miglior tempo negli anni 2010. Inoltre Lo Hobbit trilogia, Jackson ha anche prodotto il blockbuster assediato del 2018 Motori mortali, uno dei più imbarazzanti creatori di franchising YA del decennio. Potresti pensare che tutti abbiano dimenticato la sua esistenza, ma sembra che ci siano alcune persone là fuori che ancora rimpiangono di averlo mai visto.

