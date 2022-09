Lo scrittore di “Rick and Morty” ha riferito di aver scritto “Avengers: “The Kang Dynasty”

Sembra Vendicatori: la dinastia Kang potrebbe aver trovato il suo scrittore nella forma di Jeff Loveness. Dopo aver annunciato il titolo al Comic-Con di quest’anno e aver introdotto Destin Daniel Cretton come regista, la Marvel stava ancora cercando uno scrittore per scrivere il tanto atteso film. Sembrerebbe che l’abbiano trovato in Loveless, anche se la Marvel deve ancora confermare.

Loveless, come Cretton, ha già lavorato con la Marvel avendo recentemente scritto la sceneggiatura per il prossimo film Ant-Man e la Vespa: Quantumania. Sebbene il pubblico non abbia ancora visto il film, i dirigenti dell’MCU devono essere rimasti colpiti dal lavoro di Loveless per avergli offerto il ruolo prestigioso di scrivere il prossimo grande film di Avengers per raggiungere il grande schermo.

Molti conosceranno Loveness per il suo ruolo di scrittore nella popolare serie di animazione per adulti Rick e Morty. Il suo lavoro nello show ha attirato l’attenzione dei Marvel Studios poiché la serie acclamata dalla critica bilancia vari tipi di umorismo insieme al tono generale dello spettacolo, qualcosa che la Marvel ha sempre cercato di fare con il proprio lavoro.

Molto è ancora sconosciuto Vendicatori: la dinastia Kang oltre che ruoterà attorno al terrificante cattivo Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, che incontreremo anche in Ant-Man e la Vespa: Quantamania. Abbiamo già incontrato una variante di Kang in He Who Remained alla fine di Loki prima stagione. Aveva fatto del suo meglio per tenere a bada la sua variante malvagia, ma con Sylvie che lo ha ucciso, la sacra linea temporale non c’era più che consentirà a Kang di tornare e devastare. Visto come Loveness ha già scritto il personaggio per Quantamania avrebbe senso che continuasse a farlo La dinastia Kang.

Puoi vedere come la scrittura di Loveless si traduce sul grande schermo Ant-Man e la Vespa Quantamania in arrivo nelle sale il 17 febbraio 2023, con Vendicatori: la dinastia Kang l’atterraggio è previsto per il 2 maggio 2025.