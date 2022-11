L’inquietante successo rivoluzionario per un’icona dell’orrore del futuro fa impazzire lo streaming

tramite i mezzi di relatività

Al giorno d’oggi, chiunque abbia anche solo un interesse passeggero per tutte le cose spaventose saprà benissimo chi è Mike Flanagan e cosa porta in tavola, ma le masse hanno scoperto prima cosa c’era in serbo per il prossimo decennio di terrore agghiacciante quasi un decennio fa quando Oculo li ha lasciati terrorizzati nei corridoi.

Anche se non è stato il primo lungometraggio del regista, un onore che va al finanziamento di Kickstarter Assente, è stato il suo secondo sforzo a metterlo sulla mappa. Guadagnando $ 44 milioni al botteghino con un budget di $ 5 milioni, Oculo ha anche ottenuto forti consensi sia dalla critica che dal pubblico, stabilendo la propensione di Flanagan a creare terrore implacabile e paura barcollante attraverso l’atmosfera e non il sangue.

Karen Gillan e Brenton Thwaites interpretano una coppia di fratelli che lottano per riconnettersi a 10 anni dalla morte brutale e misteriosa dei loro genitori. Pensa che il responsabile sia uno specchio maledetto in soffitta, mentre lui ha passato anni in un ospedale psichiatrico convincendosi che non erano coinvolti imbrogli soprannaturali. Ovviamente, non vinci un premio per indovinare chi aveva ragione.

Flanagan potrebbe essere un pilastro su Netflix, ma è Paramount Plus dove Oculo ha fatto occhi diabolici agli abbonati, essendo salito di grado fino a diventare il quinto titolo più visto nelle classifiche globali della piattaforma, secondo FlixPatrol. I tempi recenti potrebbero averlo visto preferire le storie a episodi rispetto agli sforzi teatrali, ma tutto da Assente a Il club di mezzanotte non ha fatto altro che rafforzare le credenziali del suo creatore come vera icona dell’horror moderno.