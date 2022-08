L’incubo del lupo: recensione del bestiario

Riepilogo

Nightmare of the Wolf: Bestiary è un diversivo ben prodotto per i fan del franchise di The Witcher, ma manca di una vera profondità come documentario a sé stante.

Il breve documentario di Netflix Nightmare of the Wolf: Bestiary è stato rilasciato sul servizio di streaming il 24 agosto 2022.

Cosa riserva il futuro per lo show di successo di Netflix The Witcher? Nonostante il fatto che ci siano solo due stagioni attualmente in uscita, con la terza probabilmente in uscita a dicembre 2023, Netflix ha enfatizzato The Witcher come il loro franchise di punta creando più contenuti di supporto rispetto a qualsiasi altro spettacolo, incluso Stranger Things.

Ci sono documentari dietro le quinte e film prequel animati, e c’è persino una serie per famiglie e bambini basata sul mondo di The Witcher. Uno di questi media di supporto è il nuovo documentario Nightmare of the Wolf: Bestiary.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è un film d’animazione distribuito da Netflix nell’estate del 2021. Sviluppato dalla casa di animazione coreana Studio Mir e diretto da Kwang II Han, il film è ambientato prima degli eventi dello spettacolo guidato da Henry Cavill e racconta la storia delle origini dell’insegnante di Geralt e collega witcher Vesemir. Nightmare of the Wolf è stato accolto con elogi dalla critica, attestandosi al 100% su Rotten Tomatoes e un punteggio Metacritic di 67.

In sostanza, Bestiary funziona solo come materiale di supporto per il film di Studio Mir, quindi il tuo divertimento si baserà su quanto tieni al franchise di Nightmare of the Wolf e The Witcher in generale.

Ma come è questo Bestiario rispetto ai precedenti che coprono la prima stagione di The Witcher, e come se la cava come un vero e proprio documentario? Bene, in termini di struttura e produzione, questo Bestiario è praticamente identico agli altri, con lo stesso narratore e runtime.

È anche un po’ ridicolo chiamare Nightmare of the Wolf: Bestiary un “documentario”, quando dura solo 11 minuti e ha la profondità e lo stile di un video di YouTube. Detto questo, sono 11 minuti piuttosto interessanti (ho appreso che il folklore Mahr era il risultato di persone che cercavano di spiegare la condizione molto reale della paralisi del sonno. Impara qualcosa di nuovo ogni giorno!) e hardcore Stregone i fan forniranno un bel punto di riferimento fino al rilascio finale della stagione 3.

Cosa ne pensi del breve documentario di Netflix Nightmare of the Wolf: Bestiary? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo documentario con un abbonamento a Netflix.

