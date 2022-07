L’hype di “The Marvels” è in pieno svolgimento dopo che “Ms. Finale della Meraviglia

Immagine tramite Marvel Studios

Attenzione: questo articolo contiene enormi spoiler per il Signora Marvel finale.

Signora Marvel ha concluso la sua prima stagione in grande stile oggi, mostrando Kamala Khan che consolida il suo posto come la più eccitante nuova eroina del MCU. Entrando nell’episodio, sapevamo già che Iman Vellani avrebbe ripreso il ruolo in Le Meraviglie il prossimo luglio, con molti che suppongono che il finale conterrà una sorta di teaser.

Quelle aspettative sono state soddisfatte, con la scena dei titoli di coda che vedeva Kamala schizzata via in un portale e una Carol Danvers molto confusa che appariva al suo posto. Si guarda intorno incredula nella camera da letto della fangirl di Captain Marvel di Kamala e dice “oh no no no”.

Mentre alcuni sembrano credere che Kamala stia cambiando il suo aspetto con i suoi poteri per assomigliare al suo eroe, è chiaro per noi che i due si sono in qualche modo scambiati di posto. Questo presumibilmente significa che Kamala è ora da qualche parte nello spazio esterno, il che significa Le Meraviglie comincerà con lei a che fare con quello e Danvers che correrà per trovarla.

In ogni caso, i fan dell’MCU sono entusiasti alla nostra prima visione Le Meraviglie.

Alcuni non possono aspettare un anno per scoprire cosa succede dopo.