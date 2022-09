LeVar Burton anticipa “Five-Episode Arc” nella terza stagione di “Star Trek: Picard”

Foto di Danny Peterson.

La Var Burton sta stuzzicando il suo imminente ritorno nel mondo di Star Trek dopo più di 20 anni con la sua imminente apparizione in Picardin particolare promuovendo un “arco di cinque episodi” dello scrittore Terry Matalas.

Burton ha fatto le sue osservazioni durante un panel di domande e risposte dei fan al Rose City Comic Con a Portland, Oregon, e We Got This Covered era lì per documentarlo. All’attore e sostenitore della lettura è stato chiesto da un fan di nome Phoenix: “Se solo potessi inventare un nuovo episodio di Star Trekindipendentemente da eventuali limitazioni […] cosa sarebbe?”

“Sono abbastanza certo che ci sarà l’imminente arco di cinque episodi Picard terza stagione”, ha detto Burton in risposta, all’esplosione di applausi tra i fan nella sala da ballo gremita dell’Oregon Convention Center. “Phoenix, questa merda deve essere buona”, ha aggiunto timidamente, facendo ridere la folla. Burton ha continuato spiegando quanto sia stata un’esperienza catartica riunirsi con molti dei suoi Star Trek: La prossima generazione co-protagonista sul set dopo così tanti anni per le riprese della prossima stagione ricca di cameo di Picard.

“Seriamente, è stato così… soddisfacente farlo, avendo effettivamente l’opportunità di salutarci mentre sapevamo che ci stavamo salutando. Non avrei mai pensato che sarebbe successo e penso che il resto del cast la pensasse allo stesso modo”.

Burton ha continuato raccontando una storia in cui Sir Patrick Stewart, che interpreta il capitano Jean-Luc Picard, ha portato a cena molti dei suoi vecchi compagni di cast, prima della produzione di Picard la prima stagione è mai iniziata, per dare loro la notizia che “la sua intenzione era quella di interpretare questo personaggio in un’altra fase della sua vita”. Sebbene Stewart non volesse che nessuno si sentisse escluso, ha anche dovuto spiegare gentilmente che “non siamo stati invitati”, ha detto Burton. “Grazie a dio ha ritirato l’assegno perché… altrimenti non sarebbe uscito vivo da lì.”

Anche se ci sono stati alcuni cameo intermittenti qua e là Picard finora, è stata principalmente un’avventura da solista incentrata su Jean-Luc e alcuni nuovi personaggi. Tutto questo cambierà nella terza stagione, quando una vera e propria mini-riunione di La prossima generazione i membri del cast sono in fila per aiutare a dare allo spettacolo il suo canto del cigno. Burton sembrava grato per la chiamata a tornare.

“Aver avuto questa opportunità non solo di passare del tempo insieme, come ai vecchi tempi, nelle nostre tute spaziali, in 25 anni da quando eravamo stati insieme in quel modo, giusto, relazionandoci l’uno con l’altro come questi personaggi a cui siamo diventati tutti così affezionati a. Quindi, um, non dovevo sognarlo, lo ha fatto Terry Matalas, e sono davvero grato che l’abbia fatto.

Nel complesso, la carriera di Burton è piuttosto leggendaria. Dopo il suo ruolo da protagonista come Kunta Kinte nella miniserie TV del 1977, Radicibasato sull’omonimo romanzo di Alex Haley, Burton si è affermato come un’icona della cultura pop negli anni ’80 con il suo ruolo di ingegnere nerd, Geordi La Forge, in Star Trek: La prossima generazione. A partire da quello stesso decennio, è stato anche presentatore e produttore dello spettacolo educativo PBS, Leggere Arcobaleno, diventando un portavoce di tutto ciò che è salutare insieme ad altre icone del genere, come Fred Rogers e Bob Ross. Per inciso, Burton ha citato sia Haley che Rogers come alcuni dei suoi eroi personali durante lo stesso pannello.

Burton dovrebbe riprendere il ruolo di Geordi nella prossima terza stagione di Star Trek: Picard, riunendosi con la sua co-protagonista di lunga data, Stewart. L’apparizione di Burton nello show, in onda l’anno prossimo su Paramount Plus, sarà la prima volta che interpreta il personaggio in live-action dal 2002 Star Trek: La nemesi.

Star Trek: Picard terza stagione, che conterrà anche compagni La prossima generazione con Michael Dorn, Gates McFadden, Jonathan Frakes, Marina Sirtis e Bret Spiner, debutterà su Paramount Plus il 16 febbraio 2023.