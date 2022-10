L’esercito DCEU si mobilita per difendere “Black Adam” dalle recensioni negative

Immagine tramite Warner Bros. Pictures

Forse è il modo in cui il film ha chiarito le sue ambizioni di rivitalizzante del DC Extended Universe, o forse i critici sono semplicemente riluttanti a dare al DCEU l’ora del giorno. Qualsiasi sia la ragione, Adamo Nero Non sembra essere il migliore inizio con i critici, che attualmente registra un indice di approvazione sfavorevole del 54% su Rotten Tomatoes.

Ma i critici sembrano prendere solo una piccola parte del Adamo Nero torta nell’ambito più ampio delle cose; da Dwayne Johnson che ha riversato il suo cuore e la sua anima nel progetto a ciò che il film potrebbe in definitiva significare per il futuro del DCEU, Adamo NeroI numeri al botteghino sembrano tutt’altro che bloccati e carichi, destinati a decimare la risposta della critica.

In effetti, basta solo indicare il buzz su Twitter che attualmente avvolge l’imminente uscita del film per confermare che i fedeli della DC Comics non lasceranno Adamo Nero sprofondare nell’oscurità.

Coloro che sono stati fortunati ad afferrare proiezioni avanzate hanno offerto alcuni pensieri promettenti, mentre altri hanno dichiarato apertamente che i critici non hanno potere qui.