L’era della disinformazione di Twitter riassunta dal tweet di “Spider-Man 4” di Tobey Maguire Imposter

Oltre a rafforzare facilmente l’idea di lunga data che i fan della Marvel sarebbero stati più che d’accordo con l’idea che Raimi e Maguire si sarebbero riuniti per la quarta puntata che è andata in pezzi per la prima volta alla Sony oltre un decennio e mezzo fa, l’esperimento di Onder ha inoltre sottolineato che tutto ciò che serve è che un paio di abiti importanti si attacchino a una storia completamente inventata in modo che non solo esploda in popolarità e consapevolezza, ma sia presa come un vangelo di Twitter.

Quindi, comunque, questo è il motivo per cui lasciare che qualcuno venga verificato senza … sai, verificare la propria identità diventerà un problema. Molte persone credevano che fossi in realtà Tobey Maguire e in un’ora ho guadagnato oltre 1.000 follower + decine di migliaia di Mi piace/RT. https://t.co/32CpaZEbWJ — Cade Onder (@Cade_Onder) 4 novembre 2022

e come abbiamo visto qui, con alcuni retweet da un paio di grandi account, è diventato un argomento di tendenza in America. quindi, per favore, fai attenzione nelle prossime settimane perché le persone potrebbero usarlo per fare cose peggiori che annunciare un film falso — Cade Onder (@Cade_Onder) 4 novembre 2022

Per quanto divertente sia stato assistere alla caduta di un gancio, lenza e platina nella sfera online per qualcosa di semplice come un cambio di nome e un vago tweet, è un po’ terrificante contemplare la pericolosa disinformazione ora facilmente in grado di essere disseminata a centinaia di milioni di persone utenti senza alcun tipo di controllo. Tuttavia, almeno sappiamo che le persone vogliono ancora Spider-Man 4.