LEI interpreterà Belle nello speciale del 30° anniversario della Disney “La bella e la bestia”.

Frazer Harrison/Getty Images per The Recording Academy

Cinque volte vincitore di Grammy e talento a tutto tondo, SUO sta assumendo il ruolo di Belle, una delle principesse più amate della Disney, in un prossimo futuro La bella e la bestia speciale anniversario.

Varietà Ho condiviso per la prima volta l’eccitante notizia oggi, e mentre il pubblico entusiasta dovrà aspettare fino a dicembre per vedere lo speciale dell’anniversario, la nostra attesa sta crescendo ora.

Il regista Hamish Hamilton si unisce al produttore esecutivo Jon M. Chu nel portare la storia ai fan della Disney. Chu ha condiviso la seguente dichiarazione su LEI nel ruolo della principessa che tutti conosciamo e amiamo.

“Con il suo evidente talento straordinario e la sua presenza scenica, LEI è l’incarnazione perfetta della nostra Belle e siamo entusiasti che il pubblico la veda in questa celebrazione della creatività. Siamo stati entrambi influenzati come narratori dal film d’animazione originale, quindi è molto eccitante collaborare insieme per onorare l’abilità artistica di quel classico senza tempo e allo stesso tempo ispirare un’intera nuova generazione di creatori”.

Ogni fan della Disney ha un preferito La bella e la bestia canzone, un momento del film che risuona fortemente con loro. Ci siamo sentiti tutti intrappolati come Belle, spaventati di mostrarci come la Bestia… ci siamo tutti chiesti se ci fosse qualcosa di più là fuori di quello che ci è stato dato.

LEI ha anche condiviso la sua eccitazione e gratitudine per essere parte dell’eredità che circonda la fiaba.

“Non posso credere di poter far parte del La bella e la bestia eredità. Il mondo vedrà una Belle nera e filippina! Ho sempre voluto essere una principessa Disney e lavoro con due meravigliosi registi Hamish Hamilton e il mio preferito, Jon M. Chu. È molto surreale e non potrei essere più grato”.

Il La bella e la bestia lo speciale per l’anniversario va in onda il 15 dicembre alle 20:00 ET su ABC e sarà disponibile il giorno successivo su Disney Plus.