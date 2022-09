Le sorelle Sanderson cercano vendetta su Salem nel trailer ufficiale di “Hocus Pocus 2”.

X

Le streghe sono tornate, piccola, e stanno andando fuori di testa.

Quasi 30 anni dopo la prima uscita del film originale, Hocus Pocus 2 sta finalmente per regalare ai bambini degli anni ’90 ovunque l’affascinante sequel che hanno sempre desiderato. Settimane prima del film che vola su Disney Plus giusto in tempo per Halloween, la Disney ha rilasciato il trailer ufficiale come parte dei festeggiamenti del D23 Expo.

Il trailer, che puoi vedere sopra, offre uno sguardo nuovo alla trama Hocus Pocus 2 implica ⏤ vale a dire le nostre tre sorelle preferite che tornano a Salem e regalano ai cittadini una notte che non dimenticheranno mai. Mentre la trama del sequel sembra in qualche modo simile al suo predecessore, sembra anche avere qualche asso nella manica.

La prima è che il film esplorerà il retroscena delle sorelle Sanderson, come dimostra un momento curioso all’inizio del trailer che vede le tre ragazze ⏤ bandite da Salem ⏤ che incontrano una donna misteriosa nel bosco. Trasformandosi da uccello in una bellissima strega, la donna ⏤ interpretata di Ted Lasso Hannah Waddingham ⏤ presenta loro un libro di incantesimi strabiliante e dice: “La magia ha un modo per unire. Buon sedicesimo compleanno, bambina.

Il trailer ci porta quindi a 370 anni nel futuro, dove le candele a fiamma nera vengono nuovamente accese e una risatina familiare può essere ascoltata risuonare in tutta Salem. Le sorelle Sanderson sono inevitabilmente tornate, ma invece di inseguire Max e sua sorella Dani, ora stanno cercando un paio di ragazze la cui anima può tenerle in vita oltre l’alba ⏤ sai, così non esplodono più in polvere colorata . Se le ragazze vogliono sopravvivere alla notte, avranno bisogno di un po’ di magia ⏤ e dell’aiuto di un commesso di un negozio campy di nome Gilbert ⏤ per rimandare le streghe nella tomba.

Pieno di manici di scopa volanti, zombie ben intenzionati, gatti neri e la promessa di un numero musicale epico, Hocus Pocus 2 cerca di offrire agli spettatori molti degli stessi dolcetti e scherzetti che hanno reso l’originale un favorito duraturo. Resta da vedere se soddisfi o in qualche modo riesca a superare la qualità del suo predecessore, ma abbiamo il vago sospetto che l’originale sarà sempre la voce più magica in questo franchise in erba.

Sapremo per certo quando Hocus Pocus lancia il suo incantesimo su Disney Plus il 30 settembre 2022.