Le prime recensioni entusiastiche per “No” sono state trasmesse online

Immagine tramite Universal Pictures

Sembra No è un sonoro “sì!” dalla critica finora; con l’uscita di Jordan Peele’s No Mancano solo una manciata di giorni, i critici stanno arrivando con i loro pensieri e, evidentemente, le loro lodi.

In effetti, Peele è quasi pronto per una tripletta di successo nel genere horror, con No attualmente seduto con un tostato indice di approvazione del 90 percento su Rotten Tomatoes dopo 62 recensioni; per un film che segue i precedenti successi di Peele Uscire e Noiè difficile chiedere uno slancio migliore al momento.

Ross Bonaime dei Collider ha chiamato No il pezzo più grande ed esilarante di Peele che abbiamo mai visto, eguagliato solo dall’intensità con cui vengono consegnate tutte le sue parti mobili.

“Con il suo terzo film, No, Peele è nella sua forma più espansiva, più avventuroso come regista e si diverte più di quanto abbiamo visto da lui nella sua già impressionante filmografia. Insieme a No, Peele dimostra ancora una volta di non essere solo uno dei registi più interessanti che lavorano nell’horror oggi, è uno dei registi più interessanti che lavorano, punto”. Ross Bonaime tramite Collider

In un’altra recensione positiva per IGN, Siddhant Adlakha, lo ha definito uno dei migliori film estivi da molto tempo; intelligente, spaventoso e pieno dell’amore dell’artista.

“È, allo stesso tempo, una versione senza fronzoli di ciò che stanno vendendo i suoi trailer – un film su oggetti che cadono dal cielo e personaggi che intravedono qualcosa di sinistro tra le nuvole – eppure, è del tutto diverso dal suo semplice marketing, che fornisce accenni di trama, ma ne maschera abilmente il tono. Siddhant Adlakha tramite IGN

E David Ehrlich di IndieWire ha elogiato l’abilità di Jordan Peele di incanalare la sua creatività ad alta quota in qualcosa di teso, ma magnifico.

“Mentre Jordan Peele è diventato rapidamente uno dei più importanti e redditizi registi americani moderni, No è la prima volta che gli viene concesso un budget adatto per un vero spettacolo di successo, ed è esattamente ciò che ha creato con esso. David Ehrlich tramite IndieWire

No nelle sale il 22 luglio.