Le prime reazioni a “Barbarian” lo elogiano come il film horror più contorto dell’anno

Barbaro sta per entrare nei cinema e sembra una buona notizia per i fan dell’horror poiché le prime reazioni si riversano sui social media.

La prima incursione dell’attore e regista Zach Cregger nell’horror si preannuncia come un solido ingresso nel genere. Mostrato per la prima volta al Comic-Con di San Diego nel luglio 2022, uscirà alla fine della settimana e queste reazioni dovrebbero dare molte speranze a coloro che cercano l’intrattenimento della stagione spettrale.

Il pubblico è andato su Twitter e lo ha confrontato con artisti del calibro di Evil Dead II: Morto alla luce del giorno, Gridoe Il massacro della motosega del Texas.

Evil Dead rifare e Non respirare il regista Fede Alvarez è stato pieno di lodi per il film, definendolo un “film raro che colpisce tutte le note giuste” in un tweet, prima di descriverlo come “così tanto divertente”. Altri spettatori l’hanno descritta come “follia assoluta”, poiché molti hanno incoraggiato le persone ad acquistare i biglietti e guardarlo in un cinema affollato.