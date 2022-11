Le prime immagini da “The Iron Claw” confermano che i capelli di Zac Efron stanno meglio in movimento

Foto di Matt Winkelmeyer/Getty Images

La scorsa settimana abbiamo dato un’occhiata a Zac Efron sul set del film biografico di wrestling di A24 in arrivo L’artiglio di ferro sfoggia uno dei tagli di capelli più ridicoli della storia del cinema. I confronti sono stati rapidamente attratti ShrekIl piccolo cattivo Lord Farquaad e, a dire il vero, era difficile negare che ci fosse una genuina somiglianza.

Ora A24 sembra cercare di schiacciarlo mostrandoci come appare effettivamente la pettinatura tagliata a scodella di Efron nel cerchio quadrato. Controlla:

Va bene, ammettiamo che Efron sembra molto meglio volare in aria mentre lancia un brutale dropkick, ma non può farlo per l’intero film.

L’artiglio di ferro è scritto e diretto da Martha Marcy May Marlene e Il nidoè Sean Durkin e racconterà le turbolente vite della famiglia Von Erich. I Von Erich sono una delle famiglie più importanti nel wrestling del 20° secolo, anche se i loro successi sul ring sono stati oscurati da così tanta miseria che molti hanno iniziato a riferirsi alla “maledizione Von Erich”.

Efron è affiancato da Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Maura Tierney come vari membri della famiglia Von Erich, insieme a Lily James in un ruolo sconosciuto. Le riprese sono attualmente in corso a Baton Rouge, con il film stesso che dovrebbe arrivare alla fine del 2023.

Speriamo in un trailer presto in modo da poter vedere in movimento le serrature davvero epiche di Efron. Ma chissà, forse la famosa maledizione Von Erich vale anche per le acconciature?