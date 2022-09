Le persone stanno rivisitando “The Queen’s Corgi” nonostante il suo punteggio zero percento su Rotten Tomatoes

Immagine: Charade Productions / Letterboxd

Proprio come l’album del 1986 degli Smiths, La regina è morta. Mentre il mondo reagisce alla morte del secondo monarca più longevo nella storia del mondo, stanno rivisitando un film davvero terribile con Sua Maestà.

Poco noto di un film ignorato dalla critica con la regina e i suoi corgi, giustamente intitolato I Corgi della Reginaha visto un improvviso aumento su Letterboxd grazie alla sua scomparsa, perché questo è ciò che avrebbe voluto.

Protagonista non solo la regina, ma anche il principe Filippo e Donald Trump, è un film completamente ignorato che dovrebbe riposare in pace proprio come sua defunta maestà. Un film d’animazione belga ispirato al noto amore di Elisabetta II per i corgis, vede uno sfortunato cucciolo perdersi e intraprendere il suo viaggio di ritorno a casa.

Questo calvario è dovuto alla visita di Melania e Donald Trump, perché il mondo animato non aveva sofferto abbastanza i tagli al budget. Ha un cast vocale sorprendentemente decente, con cast stranamente diversi tra le sue versioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La piccola Gran Bretagna Matt Lucas recita nella versione britannica, così come Tom Courtenay che era stato nominato cavaliere dalla stessa regina.

Per fortuna, questo film sarà per lo più dimenticato negli annali della storia. La sua accoglienza critica è stata incredibilmente negativa, con un elenco d’élite di film con un tasso di approvazione dello zero percento su Rotten Tomatoes e una brillante recensione di L’indipendente che lo ha descritto magnificamente come “profondamente sgradevole e in nessun modo adatto ai bambini”.

Almeno gli utenti di Letterboxd si stanno godendo questo film da incubo, con recensioni che scorrevano fitte e veloci quando è arrivata la notizia della morte di Elizabeth. Sì, sono andati direttamente per la giugulare nelle loro recensioni, e sicuramente non è uno spazio sicuro per i monarchici.

Se sei un ghiotto di punizioni, purtroppo puoi affittare I Corgi della Regina su Amazon Prime Video, iTunes e Google Play.