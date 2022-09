Le parrucchieri e truccatrici Tina Roesler Kerwin e Jaime Leigh McIntosh parlano di “bionda”

Credito: Netflix

Tina Roesler Kerwin e Jaime Leigh McIntosh sono entrambi truccatori e parrucchieri nominati agli Emmy con un illustre appello di progetti di prima categoria nel loro curriculum. Top Gun: Maverick, L’uomo grigio, Magnoliae quello di Christopher Nolan Oppenheimer sono solo alcuni dei progetti che sono stati elevati attraverso il loro coinvolgimento.

Con quella ricchezza di esperienza accumulata nel tempo, non sorprende che sia Tina che Jaime si siano presi cura di artisti del calibro di Jim Carrey, Nicole Kidman e, più recentemente, Ana de Armas per biondache ora è in streaming su Netflix.

Prima di questo film unico di Marilyn Monroe, sia Tina che Jaime si sono presi del tempo per parlare con We Got This Covered della loro connessione con il progetto, e di ciò che rende il regista sceneggiatore Andrew Dominik un collaboratore così perfetto.

Il tuo coinvolgimento in un progetto è determinato dall’attore coinvolto, o in questo caso dal suo soggetto iconico?

TRK: Per quanto mi riguarda, sono stato coinvolto perché un produttore con cui avevo appena finito di lavorare su un altro film mi ha chiamato e mi ha detto: “Cosa stai facendo?”. Gli ho detto che avevo un lavoro, lui ha detto: “Non posso dirti niente, ma tu vuoi questo lavoro”. Ho detto: “OK, cosa devo fare adesso?”, e lui ha detto di aspettare una chiamata.

JLM: Si tratta sempre di fare rete davvero. Jean Black, che è un’incredibile truccatrice che si prende molto cura di Brad Pitt, aveva lavorato con Andrew Dominik nei due film che Brad aveva fatto con lui. Mi aveva consigliato ad Andrew, quindi è stato attraverso il passaparola che sono stato coinvolto, quindi sono andato a incontrarlo.

Che tipo di ricerca è stata coinvolta per entrambi, quando si tratta di questo progetto?

JLM: È iniziato con il regista Andrew Dominik, che ci lavorava già da molti anni. Aveva rivestito la sala conferenze dell’ufficio di produzione con un’incredibile quantità di immagini, da Marilyn a oggetti inanimati, sensazioni, atmosfera, illuminazione, tutti quei tipi di cose.

Quindi è iniziato con la sua guida e le ricreazioni che voleva fare. Che poi ha ristretto le cose un po’ per un minuto, prima che diventasse solo un tuffo nel dettaglio. Stavamo solo guardando ovunque potessimo per trovare riferimenti a Marilyn dai film attraverso qualsiasi altra cosa disponibile.

TRK: Tutto questo, e non si è mai fermato fino alla fine.

JLM: Anche ora, mi capita ancora di imbattermi in immagini e dico: “Oh, non l’ho vista”.

Considerando che Blonde presenta al pubblico una visione davvero unica di Marilyn Monroe, su cosa si sono concentrate quelle prime conversazioni creative con Andrew?

TRK: prima di tutto, è molto coraggioso da parte tua averlo appena visto e poi essere in grado di volerne parlare, perché alcune delle immagini in bionda richiede un po’ di elaborazione. Potresti ancora pensarci tre giorni dopo, perché è garantito che qualcosa verrà fuori – quindi bravo a te per essere così coraggioso. Come ha detto Jaime Leigh, abbiamo iniziato con la ricerca che Andrew, il regista, aveva già fatto. Aveva rivestito le pareti di immagini e poi aveva una lista dei desideri molto grande di immagini che volevamo ricreare, sai per gli oggetti di scena, per il racconto della storia.

Penso che il processo di ricerca di Marilyn sia stato un onore, e in quel processo di scoperta di lei, ci siamo trovati davanti a una telecamera per ricrearne alcune al volo. È stata una sorta di prova del fuoco per ottenere alcune di quelle immagini, ma abbiamo imparato molto in quella prima settimana davvero intensa di preparazione. Abbiamo trovato le piccole sfumature di cui avevamo bisogno e poi siamo andati avanti da lì.

Quanto è stato cruciale il contributo di Ana quando si è trattato di fare quella distinzione tra Norma Jean e Marilyn Monroe sullo schermo?

JLM: Penso che sia stato un misto di ottenere informazioni da Ana e Andrew, ma una volta che abbiamo capito le iconiche ricreazioni, sapevamo in che direzione stava andando tutto. Poi è stato cercare di elaborare la Norma Jean a casa, il naturale, il reale, e trovare quell’equilibrio.

Ana è stata molto aperta, è molto collaborativa, è anche incredibilmente d’aiuto quando sei di fretta, perché tutto è stato fatto in un tale limite di tempo, più di qualsiasi altro film su cui ho lavorato. Era in quel tipo di ambiente in cui facevo il mio lavoro, ma finché Andrew e Ana erano felici, io ero felice, quindi era solo trovare quell’equilibrio con loro.

Ma devo dire che è stato molto divertente creare questi look incredibilmente glamour, ma anche quelli scomposti, decostruiti e più naturali che hanno funzionato così bene. Penso che ad Ana sia piaciuto molto quel processo con noi.

Che tipo di sfide avete affrontato entrambi quando si è trattato di ricreare alcuni dei look iconici dei film di Marilyn?

TRK: Nel processo di creazione di questi look hai a che fare con più persone, quindi hai a che fare con Ana e hai a che fare con Norma Jean e hai a che fare con Marilyn. Quindi lo sforzo è cercare di unire tutti questi fattori in immagini e sguardi che abbiano un senso. Andrew aveva tutte queste foto sul set, dove in alcune occasioni aveva letteralmente la fotografia su un cavalletto con gli attori davanti alla telecamera. Significa che stavamo spostando gli incrementi più piccoli per ottenerli assolutamente giusti.

Come aveva detto Jamie Lee, quando Andrew era felice, quello era l’obiettivo più grande perché era il nostro più grande critico e anche il supporto. Aveva lavorato a questo film così a lungo e aveva una visione così chiara che, in un certo senso, siamo arrivati ​​in ritardo al gioco solo perché abbiamo iniziato quando il film è iniziato.

JLM: Penso che sia una sfida ricreare quegli sguardi, ma anche nella tua mente pensi costantemente a ogni singola persona che sa esattamente che aspetto ha Marilyn e ha familiarità con questi film. Li conoscono a fondo e la sua base di fan è nota per essere molto appassionata. Stai solo pensando in fondo alla tua mente, spero e penso che stia andando bene, Andrew sembra essere felice, Ana è felice, sono i fan. I fan di Marilyn penseranno la stessa cosa.

TRK: Sembrava una grande responsabilità farlo bene, quindi speriamo di averlo fatto.

