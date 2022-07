Le meraviglie si uniscono per celebrare l’apertura dell’Avengers Campus

Nel suo discorso di apertura, Larson ha cantato le lodi della nuova attrazione e ha affermato di essere stata felice di vedere l’impatto che il suo personaggio ha sui fan della Marvel mentre “interagiscono” con i loro eroi quando vengono a visitare il resort.

“Buongiorno. Salve a tutti. Sono così felice di essere qui con te oggi. Sono un grande fan dei Parchi Disney ed essere qui a Disneyland Paris per celebrare la premiere esclusiva di Avengers Campus è incredibilmente speciale. Quando mi sono unito al Marvel Cinematic Universe come Captain Marvel, ero entusiasta di poter interpretare un personaggio la cui forza, coraggio e valori potevano risuonare con il pubblico di tutto il mondo. Tuttavia, quando fai un film, non puoi necessariamente vedere l’impatto che ha sulle persone perché sei sul lato opposto dello schermo. Ma essendo qui all’Avengers Campus, le sue storie e i suoi personaggi hanno un posto dove prendere vita in cui i fan possono interagire con loro ogni singolo giorno. Sembra così speciale e significativo. Il mio posto preferito all’Avengers Campus è ovviamente la nuova attrazione, Flight Force. E so di poter contare su tutti voi per aiutare Iron Man e Captain Marvel a completare con successo la loro missione. Più in alto, più lontano, più veloce, baby.