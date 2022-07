Le mamme conservatrici chiedono il boicottaggio di “Thor: Love and Thunder”.

Immagine tramite Marvel Studios

Hollywood ha fatto una spinta concertata per aumentare la diversità e la rappresentazione su tutta la linea, ma uno degli aspetti negativi del fare la cosa giusta è che alcune persone non ne saranno molto felici. Thor: Amore e tuono è l’ultimo a essere preso di mira dall’organizzazione One Million Moms, che ha anche avuto molto da dire sulla preparazione Eternianche.

Il blockbuster PG-13 del Marvel Cinematic Universe è un’esplosione color caramella, illuminata al neon, con una colonna sonora da papà rock e un’esplosione irriverente di quello che si è rivelato essere un divertimento estremamente polarizzante, ma come puoi leggere di seguito, OMM non è molto contento del il modo in cui l’ode di Taika Waititi all’eccesso degli anni ’80 ha rappresentato diversi personaggi, sia principali che di sfondo.

“Classificato PG-13, Thor: Amore e tuono include molte allusioni LGBTQ e un’abbondanza di eufemismi, ma alcune scene non sono affatto minimizzate. Il personaggio alieno di nome Korg menziona di avere due padri e di avere rapporti sessuali con un altro membro della sua specie. La dea bisessuale, Re Valchiria, bacia la mano di un’altra donna per mostrare interesse. Un ragazzo asgardiano insiste per usare un nome neutrale rispetto al genere. E la tensione gay romantica tra Thor e Star-Lord è evidente, ma viene interpretata come una gag”.

Fare clic per ingrandire

Nonostante sia Kevin Feige che la sua fidata luogotenente Victoria Alonso abbiano chiarito perfettamente che l’MCU si sta muovendo al passo con i tempi, il gruppo continua a sopportare Thor: Amore e tuono. Per non dimenticare, molti dei loro problemi derivano da un alieno CGI fatto di rocce, un bambino che vuole rendere omaggio al frontman dei Guns N’ Roses Axl Rose e un guerriero millenario che va in battaglia su un cavallo volante, e ora sovrintende a un regno/destinazione turistica.

Dato che Thor: Amore e tuono supererà 500 milioni di dollari al botteghino dopo solo una settimana e mezzo in uscita a quest’ora lunedì, il boicottaggio chiaramente non sta andando molto bene.