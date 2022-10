Le foto del set di “Madame Web” rivelano un altro potenziale supereroe lanciatore di ragnatele

Immagine: foto di Kevin Winter/Getty Images/Marvel Comics

Le ultime foto dal set di Madame Web hanno dato ai fan la prima occhiata a un altro potenziale webslinger sotto forma di Isabella di Mercedes carattere attualmente non confermato.

La 21enne è una dei tanti attori nel cast dell’ensemble della Sony, con le speculazioni che sembrano capire chi interpreterà dal grande Uomo Ragno canon ed è destinato a diventare grande. In un universo sempre più numeroso di persone con le abilità di Spider-Man, Merced sembra destinato a interpretare uno dei più recenti ad assumere il ruolo di Spider-Girl.

Anya Corazon ha debuttato nel 2004 e da allora è diventata un attore importante nel canone di Spider-Man grazie a eventi comici come Spider-Verse e L’isola dei ragni. Corazon ha ottenuto i suoi poteri attraverso un tatuaggio di un ragno, dotato su di lei da un misterioso culto a tema ragno.

Dimostrato di essere a scuola in queste foto dal set, aggiungerebbe sicuramente benzina al fuoco di almeno un adolescente webslinger che appare in Madame Web. Corazon è una studentessa delle superiori nei fumetti quando ottiene i suoi poteri, poiché la sua origine tende a coincidere con la sua resistenza a un bullo prima di ritrovarsi in mezzo a una scaramuccia di cultisti. I fumetti non sono pazzi?

Ha avuto molte grandi collaborazioni nei fumetti, con la sua combinazione con artisti del calibro di Ms. Marvel, Spider-Man e Spider-Woman di Jessica Drew. I due conduttori principali di Madame Web sono il personaggio principale interpretato da Dakota Johnson e Sydney Sweeney che è fortemente speculato per interpretare Julia Carpenter, che ha anche assunto il soprannome di Spider-Woman.

Sia o no Madame Web può salvare il Sony Spider-Man Universe è in aria, come Morbio ha fatto parlare le persone ma ha lottato per ottenere un’accoglienza positiva. Sembra un ultimo lancio di dadi, con solo il Veleno duologia ottenendo un seguito serio.

Madame Web è attualmente fissata per una data di rilascio del 16 febbraio 2024.