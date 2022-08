Le cose si fanno piccanti mentre i fan discutono sulla migliore scena di apertura del MCU

tramite i Marvel Studios

Non tutti i film sono obbligati ad aprirsi con il botto, ma il Universo cinematografico Marvel ha fatto un ottimo lavoro nell’agganciare istantaneamente il pubblico paracadutandolo nel bel mezzo dell’azione dei supereroi, una tendenza che è continuata fino alle due versioni più recenti del franchise.

Il dottor Strange nel multiverso della follia inizia con una scena di apertura frenetica e frenetica che prepara bene il terreno per gli imbrogli temporali a venire, con Thor: Amore e tuono iniziando presto il suo stallo con una voce fuori campo irriverente seguita rapidamente da papà rock e dai Guardiani della Galassia.

Tuttavia, nessuno dei due si classificherebbe probabilmente tra i migliori apripista del MCU, ma con ben 29 lunghi lungometraggi tra cui scegliere, non sorprende che le cose si stiano scaldando nei commenti mentre i Redditor cercano di decidere quale emerge come la crema di il raccolto.

Guardiani della Galassia Vol. 2‘s dancing baby Groot è la risposta più votata al momento in cui scrivo, ma molte persone hanno un debole per come Uomo di ferro ha introdotto abilmente il rivoluzionario Tony Stark di Robert Downey Jr. prima di mettere in moto le ruote della storia delle origini.

Vendicatori: Infinity War ha immediatamente stabilito che Thanos non era qui per scopare, la fantastica sequenza di battaglia che è iniziata Shang-Chi e la leggenda dei dieci anellie il prologo della metà degli anni ’90 che si scatenò Vedova Nera si stanno rivelando tutti estremamente popolari, ma come accennato in precedenza, con così tanti da rivedere, difficilmente emergerà un consenso in tempi brevi.