L’avvocato Marvel sul potenziale ritorno di Andrew Garfield per “The Amazing Spider-Man 3”

Dal suo ritorno in Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa i fan ne hanno chiesto uno nuovo Uomo Ragno protagonista del film Andrea Garfielde anche se non è chiaro se diventerà realtà, un ex avvocato della Marvel afferma che sarebbe possibile.

Parlando in un’intervista con ScreenRant, l’ex avvocato di Disney e Marvel Studios Paul Sarker ha condiviso la sua opinione sull’eventuale ritorno di Garfield in un potenziale L’incredibile Spider-Man 3 sarebbe una possibilità, e da un punto di vista legale ha rivelato che la risposta è sì.

“Tutto è possibile dal punto di vista legale. Ciò non significa che sia possibile da un punto di vista aziendale o creativo, ma legalmente, come avvocati, spesso rispondiamo alle indicazioni e alle richieste dei team aziendali e creativi. So che Sony ha i diritti esclusivi di Spider-Man. In teoria, se Andrew Garfield volesse far parte di questo franchise andando avanti, in Amazing Spider-Man 3, e ci fosse un budget per questo… Legalmente, le parti potrebbero elaborare qualsiasi lavoro burocratico necessario per farlo accadere.

Ma penso che, da un punto di vista creativo, Andrew Garfield potrebbe non volerlo fare. Penso che abbia dichiarato che si prenderà una pausa dalla recitazione, potrebbe non essere nell’area creativamente in cui vuole fare Incredibile Spider-Man 3. Ma penso che se tutti gli altri fattori indicassero in questo modo, legalmente ci sarebbe un modo per farlo”.