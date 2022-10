Laurence Fishburne rispecchia ciò che tutti pensavamo su “The Matrix Resurrections”

tramite Warner Bros.

La matrice la trilogia ha rivoluzionato il genere fantascientifico quando è uscita per la prima volta nel 1999. Ha spinto i confini della CGI e dell’azione in un modo che nessun altro film aveva mai fatto prima, per non parlare dell’intero viaggio mentale creato dall’enigma pillola blu/pillola rossa che fa ora parte dei dibattiti filosofici moderni. L’annuncio del sequel della trilogia, Il Matrix Resurrezioniha lasciato molte persone inarcare le sopracciglia e, se non l’hai ancora visto, un attore della trilogia originale l’ha riassunto in modo succinto.

La quarta voce non è stata in alcun modo un completo disastro, ma mancava molto di ciò che avevano i primi tre: molta cinematografia filtrata dal verde per cominciare. Parlando con Variety alla premiere del nuovo film fantasy di Netflix La scuola del bene e del maleLaurence Fishburne, il Morpheus originale (rifuso e interpretato da Abdul Mateen II come una versione AI del personaggio) ha sollevato la sua opinione su Resurrezioni.

La sua valutazione rispecchia ciò che molti altri hanno provato guardando questa nuova aggiunta quando ha affermato: “Non è stato così male come pensavo che sarebbe stato”, una pausa molto lunga, “e non è stato buono come speravo sarebbe stato .”