L’arrivo di un’autentica icona horror del 21° secolo lascia i fan del genere assolutamente terrorizzati

Per alcuni retroscena, Art the Clown ha fatto diverse apparizioni come protagonista dei primi film di Damien Leone. Tuttavia, era la presenza della figura immortale in entrambi Terrificante (2016) e Terrorizzato 2 (2022) che ha consolidato l’Arte come una vera icona dell’orrore. Tanto che il sequel macchiato di sangue di Leone è stato recentemente presentato agli Oscar 2023. L’atto è stato fatto in modo scherzoso, ovviamente, ma il solo pensiero dell’Arte sul palco è sufficiente per farci accapponare la pelle.

E se la travolgente risposta alla paura dei fan non è stata abbastanza evidente, allora è sicuramente diventato evidente che Art the Clown è un pareggio al botteghino, con il film horror che ha incassato ben 10 milioni di dollari a fronte di un budget molto inferiore. Detto questo, si può solo presumere che Leone riporterà Art per un terzo gorefest, visto che i fan dell’horror semplicemente non ne hanno mai abbastanza del maestro del mimo.

Per adesso, Terrorizzato 2 è disponibile per lo streaming su Screambox.