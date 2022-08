L’annuncio di “Kung Fu Panda 4” ha i fan che chiedono “Shrek 5”

Un altro fan si è sentito tradito Shrek 5 era di tendenza su Twitter senza l’annuncio di un nuovo film, “Quando Shrek 5 è di tendenza ma non perché è stato annunciato”.

Un fan su Twitter lo pensa Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio è probabilmente il prototipo di un nuovo Shrek film e se si comporta bene al botteghino, potremmo ottenere un Shrek 5. L’utente di Twitter Nicolas Baron ha dichiarato: “Non sarei sorpreso se DreamWorks lanciasse un altro annuncio a sorpresa all’inizio del prossimo anno in cui fissavano una data di uscita per Shrek 5 se Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio fosse un successo al botteghino questo dicembre. “

Sono tutte deluse le speranze per un Shrek 5? No, non necessariamente. Shrek 5 è stato confermato alcuni anni fa con il film apparentemente in movimento da DreamWorks Animation ad essere realizzato da Illumination, la società dietro il Detestabile me franchising. Abbiamo ipotizzato che la pandemia di COVID-19 possa aver fermato o rallentato lo sviluppo di Shrek 5visto che si tratta di un franchising da miliardi di dollari, che dà credito all’idea che Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio potrebbe essere una prova

Anche se Shrek 5 non è in fase di sviluppo attivo, una cosa è ampiamente chiara: i fan pensano che dovrebbe esserlo.

