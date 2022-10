“L’amante di Lady Chatterley” preferisce i cervelli a una chiamata di bottino

La ricchezza intellettuale rispetto alla sicurezza finanziaria definisce questo ultimo adattamento del romanzo del 1929 L’amante di Lady Chatterleycome modellato dallo sceneggiatore candidato all’Oscar David Magee (Alla ricerca dell’Isola che non c’è). Lussureggianti boschi aperti e vaste proprietà di famiglia fanno da sfondo a questa storia di intrinseca divisione di classe e passione proibita dell’autore DH Lawrence.

Diretto da Laure de Clermont-Tannerre e interpretato da Emma Corrin (La corona) nei panni di Lady Constance Chatterley, questo pezzo del dopoguerra si addentra in un territorio familiare. Dopo essere tornato dal servizio attivo in prima linea con ferite permanenti, Clifford Chatterley (Matthew Duckett) è ora costretto su una sedia a rotelle e confinato nel suo maestoso mucchio. Prima della sua partenza, un ricevimento di matrimonio troncato ma stravagante significava il suo matrimonio con Costanza e l’inizio della loro vita insieme.

In questi passaggi tinti di rosa, il regista si diverte con la fotografia soft focus, alludendo alle infedeltà passate mentre Corrin si appoggia alla natura civettuola di questa creazione letteraria. Tematicamente questo è un adattamento standard che abbraccia la nozione di stress post-traumatico, divisione di classe ed espansione industriale, esplorando la relazione tra il proprietario terriero gentrificato e la sua comunità mineraria, che gli conferisce uno status.

Entrambi gli attori lavorano duramente per stabilire una solida chimica fin dall’inizio, che alimenta l’evirazione che deriva dall’infortunio di guerra di Clifford, la cui accettazione è illustrata attraverso la proposta che fa a Constance, concedendole il regno libero di cercare corteggiatori e fornire loro un erede. È una situazione che non solo dà a questo film il suo slancio drammatico, ma consente anche un’esplorazione dell’attrazione a un livello più intricato.

Quando Oliver Mellors (Jack O’Connell) e Lady Chatterley si incontrano per la prima volta, c’è un rispettoso grado di decoro. Le divisioni di classe vengono riconosciute, le attrazioni fisiche ignorate e i confini stabiliti. Questo è un dramma in costume da manuale strutturato con raffinatezza, estro e brio da parte di tutti gli interessati. O’Connell è discreto, Duckett è ugualmente riservato nella sua buffoneria elitaria, mentre Corrin colora il suo ritratto di Constance con una tensione sessuale interiorizzata.

Da lì, è un gioco salace del gatto e del topo, poiché Constance sfida le convenzioni e tenta il destino cercando Oliver oltre il loro incontro casuale. Come personaggio, il guardiacaccia esemplifica la mascolinità in ogni modo in cui Clifford Chatterley non lo fa, essendo sia pieno di risorse che intrinsecamente aperto sui suoi desideri. Questi due uomini differiscono anche nel loro intelletto; dove uno è guidato dal denaro e dallo status, l’altro abbraccia più impulsi letterari insieme ai suoi sforzi più pratici.

Tradito da un’ex moglie e perseguitato dal suo attuale amante per una parte della sua pensione di guerra, Oliver è anche ideologicamente in contrasto con Clifford. Uno tiene conto della meccanizzazione, dell’industria progressista e del capitalismo palese, mentre l’altro abbraccia nozioni più organiche tendenti alla natura e alla parola scritta. Questa è la dicotomia che sta alla base L’amante di Lady Chatterleypoiché ruota attorno a una selezione di verità universali riguardanti l’amore, la perdita e il conflitto.

Per quanto riguarda le famigerate scene di sesso che hanno causato increspature in ogni altra incarnazione, c’è un’urgenza in esse che risuona tematicamente oltre l’abbondante accoppiamento. Oliver e Constance sono liberati dai confini delle aspettative sociali durante il loro tempo nei boschi. Avvolto dal desiderio carnale e privo di conseguenze, questa connessione non è solo fondamentale per la storia, ma è cruciale per definire quegli elementi più tragici che accadono di conseguenza.

Inutile dire che quella tragedia viene chiamata quando la notizia del loro comportamento viene diffusa da una parte esterna vendicativa, una rivelazione che mette Clifford in un angolo su ogni fronte. Spogliato del suo salario di lavoro, rimosso dalla tenuta e confrontato con il suo datore di lavoro, Oliver rimane dignitoso di fronte al diffuso ridicolo e recriminazione.

Se ci fossero delle critiche da fare a questo adattamento, ruoterebbero attorno alla mancanza di passione. Sebbene la manifestazione fisica della lussuria sembri abbastanza reale, il dramma al di là di quella frenetica unione è stranamente carente. Clifford è o un tiranno, un idiota autorizzato o un buffone di classe superiore che raramente va oltre quegli archetipi. Quella mancanza intrinseca di turbolenza drammatica, che viene sempre e solo accennata attraverso alcuni rari lampi di simbolismo inventivo, tempera quello che avrebbe dovuto essere un tumultuoso dramma relazionale.

Al pubblico rimane invece un pezzo di cinema letterario perfettamente accettabile, che è sostenuto da alcune interpretazioni impegnate dei principali attori. Purtroppo, L’amante di Lady Chatterley intorno al 2022 non riesce a fornire il grado di dramma strappalacrime per il quale gli adattamenti di DH Lawrence sono ben noti.