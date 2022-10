L’aggiornamento di “Blade” drena i fan dall’eccitazione mentre scopriamo quanto sarà grande “Ant-man 3”

tramite Marvel

Il meraviglia il fandom è stato dappertutto per le 24 ore poiché una presa in giro promettente ha solo sollevato il clamore per un film MCU in arrivo mentre un altro aggiornamento ha sgonfiato parte dell’entusiasmo per un altro. Altrove, la gente sembra aver deciso all’unanimità di averne avuto abbastanza di un personaggio una volta considerato un amato preferito, mentre una sensazionale teoria dei fan potrebbe aver scoperto la vera identità di Lei-Hulkè un gran male.

Fanculo andando piccolo, Ant-Man 3 sarà una “grande avventura”, dice il produttore

Ant-Man e la Vespa: Quantumania è sempre più vicino, poiché in realtà è il prossimo film Marvel a raggiungerci. Mentre attendiamo la battaglia di Scott Lang e Hope Van Dyne con Kang il Conquistatore il prossimo febbraio, il produttore Brian Gay ha promesso, senza mezzi termini, che questa sarà la più grande voce della trilogia in termini di portata e portata. Gay lo ha preso in giro Quantumania sarà “una bella avventura” e “sembra un vero allontanamento dai film precedenti”.

Lama ottiene un nuovo scrittore e i fan della Marvel sono in cerca di sangue

Lama ha colpito un grosso ostacolo questa settimana con la notizia che Bassam Tariq ha abbandonato il progetto solo due mesi prima dell’inizio della produzione. Sulla scia della sua assenza, il film sarebbe tornato al tavolo da disegno come Cavaliere della Luna e X-Men ’97 Secondo quanto riferito, lo sceneggiatore Beau DeMayo è stato incaricato di rinnovare la sceneggiatura. E questo ha sorprendentemente lasciato alcuni fan furiosi perché a quanto pare non dovrebbe piacerci Cavaliere della Luna più. Chi lo sapeva?

Lei-Hulk la teoria prende in giro che lo spettacolo è davvero brutto e non è chi sei tu pensare

Come She-Hulk: avvocato verso la fine, i fan teorici stanno lanciando le loro idee su chi potrebbe essere il grande cattivo segreto dello show prima che la verità venga fuori. L’ultima teoria dice che Emil Blonsky ci ha preso in giro per tutto questo tempo e l’Abominio, apparentemente riformato, è il vero capo dell’Intelligentsia, la setta incel che si è appena impossessata del sangue di Jennifer Walters. Blonsky ci ha sicuramente convinto finora con la sua nuova prospettiva, ma un grande mostro pesce verde può davvero cambiare le sue branchie?

Sembra che un ex favorito del MCU sia vissuto abbastanza a lungo da diventare il cattivo

Ricordi quando Thor: Ragnarok è uscito per la prima volta e il nuovo personaggio preferito di tutti era Korg? Bene, cinque anni dopo, e dopo aver visto Taika Waititi interpretare personaggi simili in un miliardo di film da allora, sembra che la gente sia ora stanca dell’affabile Kronan. La gente su Reddit ha nominato il sassoso compagno di Thor come il personaggio più sovraesposto del MCU a questo punto e stanno implorando Kevin Feige e co. per dargli una pausa per un minuto caldo in modo che possano imparare a sopportarlo di nuovo. Ahia. Dimentica carta e forbici, a quanto pare, Reddit batte il rock.

Tornate qui domani, odiatori di Korg e Lama deflatori, per la tua prossima carrellata di notizie Marvel.