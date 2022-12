L’affermazione di Jennifer Lawrence di essere stata la prima donna a dirigere un film d’azione sta andando oltre le aspettative

Jennifer Lawrence e Viola Davis si sono seduti per un’ampia intervista con Varietà per il numero “Attori su attori” della rivista per parlare del loro mestiere, della maternità e dell’essere due donne rispettate in un’industria dominata dagli uomini. Ma sfortunatamente, la discussione della coppia viene messa in ombra nel discorso pubblico da uno sfortunato morso di Lawrence che molti considerano arroganza.

Mentre si discute del ruolo rivoluzionario di Davis in 2022 Il Re Donna, in cui interpreta il generale Nanisca, che ha guidato un gruppo di guerriere di sole donne nell’Africa occidentale dal XVII al XIX secolo, Lawrence ha riflettuto sulle proprie esperienze recitando in un film d’azione. E così facendo, si è quasi dimenticata delle donne che l’hanno preceduta.

“Ricordo quando stavo facendo Giochi della fame, nessuno aveva mai messo una donna come protagonista di un film d’azione perché non avrebbe funzionato, perché ci è stato detto che ragazze e ragazzi possono entrambi identificarsi con un protagonista maschile, ma i ragazzi non possono identificarsi con una protagonista femminile. E mi rende così felice ogni singola volta che vedo uscire un film che spazza via ognuna di quelle convinzioni e dimostra che è solo una bugia tenere certe persone fuori dai film. Per mantenere certe persone nelle stesse posizioni in cui sono sempre state.

Ora, ovviamente, Jennifer Lawrence non è la prima donna che sia mai stata scelta come protagonista di un film d’azione. Non è nemmeno la prima donna che ha recitato in un franchise d’azione. Sigourney Weaver nel Alieno film, Linda Hamilton in Terminatore film e Uma Thurman in Kill Bill: volumi 1 e 2 sono solo alcune attrici che hanno tracciato quel particolare percorso prima di Lawrence.

E dopo Varietà – che onestamente avrebbe dovuto vederlo arrivare – ha twittato quella particolare citazione dall’intervista, la pubblicazione è stata rapidamente costretta a invertire la rotta e cancellarla.