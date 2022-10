L’account ufficiale di “Ant-Man” anticipa un importante annuncio in arrivo

Immagine: Marvel Studios

Grandi cose sono destinate a venire dal più piccolo degli eroi dovrebbe l’ufficialità Uomo formica conto da credere, con un trailer all’orizzonte per Quantumania.

I fan hanno aspettato a lungo prima di vedere gli aggiornamenti e il materiale promozionale uscire per il film di Ant-Man, che chiude la trilogia, ma a quanto pare non molto di più. L’account di Ant-Man ha anticipato “grandi cose in arrivo” poiché i fan pensano immediatamente a un trailer in arrivo. In precedenza era stato ipotizzato che il trequel avesse un trailer allegato Black Panther: Wakanda per sempree questo aggiunge solo benzina al fuoco.