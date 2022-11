La visione da sogno di Chris Hemsworth per l’ultimo film di “Thor” potrebbe essere stata trovata in Epic Fan Art

Non lo si può negare Thor: Amore e tuono ha fatto pendere la bilancia a favore di quei fan dell’MCU che avevano definito la Fase Quattro ben lontana dall’eccellenza esibita da artisti del calibro di Vendicatori: Finale. Il sentimento generale ha recentemente guadagnato un certo peso ufficiale dopo che Chris Hemsworth ha apparentemente lanciato commenti indiretti al regista Taika Waititi per aver creato un film scadente. Apparentemente, questo è tutto ciò di cui i fan scontenti avevano bisogno per mettere a frutto la loro immaginazione – che ora sembra essere supportata da Hemsworth che nutre sentimenti simili – immaginando il tipo di Thor che vogliamo vedere dopo.

Mentre ci sono molti che sostengono stoicamente il discutibile fascino di Amore e tuono, il consenso regnante è che il film non riesce a soddisfare le alte aspettative fissate da Thor: Ragnarok. Se si deve credere ai fan, quando Hemsworth ha detto che se dovesse tornare nei panni di Thor nella sua quinta uscita da solista nei panni del guerriero asgardiano, deve essere una “versione drasticamente diversa nel tono, tutto, solo per la mia sanità mentale”, ha stava insinuando la sua insoddisfazione per la direzione presa dall’ultimo film.

Quindi, un fan ha deciso di rappresentare ciò che Hemsworth probabilmente ha in mente per il suo personaggio Thor 5.