La vera ricerca di Vision sta convincendo i dubbiosi che può prosperare senza Wanda

tramite i Marvel Studios

Non ci volle molto perché quelle voci su una serie del Marvel Cinematic Universe per il synthezoid di Paul Bettany portassero i suoi frutti, con Ricerca della visione essere confermato appena 24 ore dopo che i mormorii hanno iniziato a diffondersi su Internet.

In una meta-svolta di eventi che renderebbe orgogliosi i residenti sottomessi di Westview, Wanda Vision lo showrunner Jac Schaeffer ha ora creato un universo all’interno di un universo, dato questo Ricerca della visione ha aderito Agatha: Congrega del Caos nell’emergere dalle conseguenze della prima incursione del franchise di supereroi nella narrazione a episodi.

Dopo aver ottenuto la prima nomination ai Golden Globe della sua carriera nella categoria Miglior attore – Miniserie o Film per la televisione per Wanda Visionnon c’è dubbio che Bettany abbia le capacità per stare sotto i riflettori da solo, e potresti anche sostenere che si merita pienamente lo status di headliner dato che è uno dei pochissimi nomi ad essere apparso in Uomo di ferro che rimane una parte attiva dell’MCU fino ad oggi.

Immagine: Disney Plus

Tuttavia, molte domande sono già state sollevate tra il fandom su Reddit in merito al fatto che ci sarà o meno lo stesso interesse nel vedere un personaggio che ha avuto origine come un’IA, è diventato un Vendicatore e poi è morto due volte prendendo il massimo in uno show televisivo senza la presenza dell’amata strega Scarlet.

Naturalmente, si è già parlato di un’apparizione di Elizabeth Olsen Ricerca della visioneche ha perfettamente senso quando Wanda Vision non ha fornito alcun tipo di chiusura concreta all’arco a lungo termine della coppia. Fino a quel giorno o non arriva, tuttavia, il progetto ha molto lavoro da fare per convincere i contrari che non è solo contenuto per il bene del contenuto.