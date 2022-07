La trama di “The Rise of Skywalker” fa arrabbiare ancora una volta i fan di “Star Wars”.

Ti ritrovi mai casualmente ad arrabbiarti Star Wars: L’ascesa di Skywalker e tutte le cose che è andato storto come l’ultimo film della saga? Perché sembra che alcuni appassionati di galassie lontane, lontane ancora non riescano a superare la terribile scrittura di quel film, nonostante siano passati quasi tre anni dal suo debutto nelle sale.

Anche se riesci a trascurare cose come “in qualche modo, Palpatine è tornato”, ci sono molti altri buchi nella trama stridenti in Episodio IX. Molte di queste sono state semplicemente decisioni sbagliate nella narrazione, mentre altri hanno sottolineato il fatto che JJ Abrams era praticamente privo di idee quando ha preso il posto di Colin Trevorrow e ha semplicemente messo insieme qualcosa che somigliasse a un film di 2 ore.

Va bene, potrebbe essere un po’ duro, ma un utente di Reddit ha recentemente chiamato il fulcro narrativo di L’ascesa di Skywalker all’attenzione, o meglio, l’ha minato per la pietosa scusa di un MacGuffin che è davvero. Come puoi immaginare, questo ha riacceso ancora una volta un acceso dibattito sull’ultimo film della Saga di Skywalker e la maggior parte delle persone sembra conservare ancora i propri sentimenti negativi.

Ci fa molto male Guerre stellari i fan ad ammettere che questa particolare interpretazione della trama non è né un’esagerazione né un fraintendimento. Questo è fondamentalmente quello che è successo in L’ascesa di Skywalker mentre gli eroi lavoravano contro un orologio che ticchettava per trovare la fortezza segreta dell’imperatore Palpatine su Exegol. Forse i produttori originariamente intendevano che fosse un inseguimento ad alto rischio attraverso la galassia, anche se una “corsa esilarante” non è esattamente la frase che useremmo per descrivere il film.

