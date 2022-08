La teoria del MCU pensa che Ghost Rider possa mettere gli occhi su Wanda

Immagine tramite Disney Plus

C’è una regola generale nella narrativa per cui non dovresti presumere che un personaggio sia morto a meno che tu non abbia visto il corpo, e anche in questo caso non è sempre scolpito nella pietra. Ad ogni modo, a volte sai solo nel tuo cuore che non è la fine della linea per un personaggio che ha apparentemente incontrato la sua scomparsa, e l’ultimo dei MCULa galleria per unirsi a quel gruppo è Wanda Maximoff (alias Scarlet Witch).

Nei suoi ultimi momenti in Il dottor Strange nel multiverso della folliauna Wanda riformata sembrava sacrificarsi per distruggere il Monte Wundagore, le cui mura contenevano gli scritti di Darkhold, che in primo luogo fece impazzire Wanda.

L’edificio potrebbe essere crollato intorno a lei, ma senza un corpo per vendere davvero la possibilità della sua morte, siamo quasi certi che Wanda tornerà.

E quando lo fa, un fan di r/marvelstudios incrocia le dita per far rotolare Ghost Rider poco dopo, sparando alla testa di Scarlet Witch durante le sue avventure massacranti di peccati.