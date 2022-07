La teoria dei fan di “Harry Potter” afferma che il mondo dei maghi è una società arretrata

Harry Potter è stato spesso elogiato per il suo studio approfondito su importanti dilemmi sociologici come il razzismo e l’elitarismo, ma il modo in cui JK Rowling realizza questa narrativa solleva alcune domande sul fatto che Hogwarts, il cuore pulsante del mondo magico, abbia alimentato ipocritamente questi filosofie controverse attraverso il modo in cui ha trattato gli studenti per un millennio.

Una delle prime cose che apprendiamo su Hogwarts è che gli studenti vengono smistati in quattro case diverse, con il magico Cappello Parlante che determina dove ogni studente può prosperare date le caratteristiche stereotipate che accompagnano la storia di ogni casa.

Al suo cuore, Harry Potter sembra favorire l’opinione che non importa da dove vieni o cosa le persone dicono di te. Alla fine, ciò che conta è quello che decidi di fare, o almeno così pensiamo…

Voglio dire, le persone che vengono gettate nei Serpeverde non sono intrinsecamente malvagie, giusto? A parte il fatto che quasi tutti i coglioni che incontri nella serie di 7 libri provengono da Serpeverde, il principale tra loro Lord Voldemort stesso. Anche Draco Malfoy, che dà dolore al nostro protagonista titolare fin dall’inizio, diventa una figura di spicco nella Casa Serpeverde. Allora, cosa dà?

Quel pregiudizio è qualcosa che non è passato inosservato nel corso degli anni, ma sembra che ancora più Potterhead stiano iniziando a rendersi conto che qualcosa è davvero paradossale nel modo in cui Rowling scrive sulla questione. Prendi questo nuovo thread di Reddit, ad esempio, che ha raccolto molto calore e presenta una teoria molto convincente.