La teoria dei fan afferma che Batman DCEU è tutto ciò contro cui una volta ha combattuto

Batman è uno dei supereroi più enigmatici là fuori. Passato travagliato, miliardi di dollari e una dolce Bat-Car non si sommano necessariamente ad essere il sano Capitan America. Batman è turbato, certo, ma è anche un presagio di giustizia e (molti) pugni. Sul subreddit DC_Cinematic, un fan ha detto che il Crociato Incappucciato si stava trasformando nei suoi nemici.

“Penso che le cose che amo e che vengono trascurate di questa lotta siano il modo in cui Batman sta diventando lentamente simile alla sua galleria di canaglia. Usa gas verde (kryptonite) come il Joker. La sua frase “Respira, questa è paura” è simile a Spaventapasseri. La sua maschera strappata a metà è proprio come Harvey Two Face. E il modo in cui studia le mosse di Supes e lo attacca è simile a Bane. Fondamentalmente, Bruce sta diventando proprio la cosa contro cui aveva combattuto.

Il post, ovviamente, si riferisce all’epica battaglia in corso Batman v Superman: L’alba della giustizia. Indipendentemente dal fatto che tu consideri Ben Affleck un buon Batman è qualcosa per un altro post. Il punto cruciale dell’argomento è fondamentalmente che perché Batman ha usato alcune tattiche più simili ai suoi nemici e sta diventando proprio come loro.

Il consenso generale sembra essere che la ripresa sia un po’ forzata, ma è comunque una teoria interessante e non è interamente basata sulla finzione.

“Sì, è una portata. Ma onestamente è un modo davvero unico di guardare a questo momento. Mi piace”, ha detto KrimsonGaming. L’utente An-29 è intervenuto con un punto diverso: “È quello di una portata? Voglio dire, la maggior parte dei famosi nemici di Batman sono sempre un riflesso di lui in un modo o nell’altro.

L’utente No-Office-2392 ha detto che forse quelle cose non erano poi così casuali. “Considerando come Snyder presta attenzione ai dettagli, come il giorno del giudizio con le ferite di Zod. Questo non sembra davvero così inverosimile ad essere onesti”.

Un altro utente di nome andrehateshimself è intervenuto con un divertente riferimento Marvel: “Raggiungi più lontano di Reed Richards”.

Un altro argomento abbastanza buono qui dall’utente TheAngryBlackGuy: