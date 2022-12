La svolta nichilista che termina con l’horror psicologico “Jacob’s Ladder” viene rivalutata

La fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta hanno visto una grande ondata di orrori psicologici che hanno attraversato i confini tra psichedelico e orribile, mentre i protagonisti sono stati costretti ad affrontare alcuni dei finali più estenuanti della storia. Oltre 30 anni dopo, uno dei momenti più tragici è il rinnovamento dell’amore.

Scala di Giacobbe proveniva da una delle più grandi menti del cinema di thriller erotico, Adrian Lyne, con lui che ha scambiato i generi con l’horror per realizzare una straziante storia sulla guerra del Vietnam imperniata sul disturbo da stress post-traumatico. Dopotutto, è difficile immaginare un film sulla guerra del Vietnam senza che il disturbo da stress post-traumatico sia un elemento. Rilasciato nel 1990, ha avuto un enorme impatto sul genere horror, grazie soprattutto al suo finale scioccante.

Dopo le sue esperienze di combattimento nella guerra del Vietnam, Jacob Singer è ancora traumatizzato dalla morte del suo squadrone. L’orribile fine del suo tour lo ha visto pugnalato con una baionetta e anni dopo non è in grado di elaborare ciò che gli è successo. Le allucinazioni mettono a dura prova il veterano, con lui incapace di distinguere tra sogno e realtà.

Le sue visioni peggiorano e il film diventa estremamente surreale mentre il pubblico si unisce a Jacob nella sua discesa nella follia. Come alcuni dei migliori film horror psicologici là fuori, non c’è un lieto fine per Jacob. L’intero film è un’elaborata discussione sul paradiso e sull’inferno e su come la speranza sia uno dei trucchi più ingannevoli usati per mantenerci in vita.

Tutto ciò che vediamo non proviene da un sopravvissuto, ma invece la vita lampeggia davanti agli occhi di Jacob mentre muore lentamente. Simile a Un evento a Owl Creek Bridge, funziona sia come metafora del disturbo da stress post-traumatico sia come discussione sull’utilità della speranza. Incredibilmente deprimente e il tipo di nichilismo che sembra provenire da un’altra epoca. Jacob non si è mai arruolato per andare in guerra, ma paga il prezzo più alto mentre il mondo intorno a lui si deteriora.

Scala di Giacobbe ha visto un remake molto scarso nel 2019, che è stato rifiutato in modo schiacciante. Non tutti hanno l’abilità di scrittura di Bruce Joel Rubin, la regia di Adrian Lyne o il carisma di Tim Robbins. L’originale del 1990 è disponibile per il noleggio su Apple TV.