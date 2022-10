La stella di Love and Thunder fa esplodere la produzione monotona mentre viene trovata la critica più ridicola del MCU

Immagine tramite Marvel Studios

Quest’ultimo meraviglia l’aggiornamento delle notizie ci trova incastrati tra due grandi tempeste di notizie Marvel: il debutto a sorpresa di lunedì del Black Panther: Wakanda per sempre trailer e il nuovo importante episodio di domani She-Hulk: avvocato, che promette di essere quello che tutti stavamo aspettando. Le cose sono state relativamente prive di eventi sul fronte MCU questo mercoledì, quindi. A parte, cioè, alcuni commenti inquietanti di una star del film più recente dello studio…

Christian Bale l’ha fatto non fare l’amore Thor: Amore e tuono

Immagine tramite Marvel Studios

Thor: Amore e tuono non è stato un periodo così bello come si sperava per molti nel fandom della Marvel, e si scopre che una delle star del film ha avuto una reazione simile nel realizzarlo. Christian Bale ha ammesso di aver trovato “monotona” la produzione pesante del green screen e la mancanza di set tangibili con cui lavorare lo ha lasciato incapace di “differenziare un giorno dall’altro”. In tal modo sarà finora conosciuto come Bale the buona volontà macellaio.

Holy Hell’s Kitchen, il She-Hulk/Daredevil il crossover sta finalmente accadendo!

Screenshot tramite Netflix/Marvel

Dopo sette settimane di attesa, She-Hulk: avvocato sta finalmente per offrire le cose buone nel penultimo episodio di questo giovedì come una prima clip dell’episodio otto conferma che questo è quello in cui Matt Murdock di Charlie Cox si incrocerà con Jen Walters di Tatiana Maslany. Questa è la prima volta che lo vediamo di nuovo con l’abito dalla testa di corna da quando Netflix ha cancellato Temerario quindi questo è un grosso problema. Non mancare su Disney Plus domani!

È Lei-Hulk aprendo la strada al Fulmini?

tramite i Marvel Studios

Rimanendo sul Lei-Hulk traccia per il momento, l’altra cosa importante dello show che i fan stavano aspettando è la rivelazione dell’identità segreta del grande cattivo, con vari spettatori che suppongono che a questo punto siano praticamente tutti i membri del cast di supporto. L’ultima teoria sostiene che il Leader di Tim Blake Nelson sia in realtà il maestro manipolatore al lavoro qui, prima del suo grande ritorno nel Fulmini film. Avrebbe senso se stesse cercando di mettere le mani su più sangue di Hulk.

L’MCU ha troppi supereroi? I fan analizzano le critiche più strane del franchise

Immagine tramite Marvel Studios/Disney

Ebbene, abbiamo un vincitore per un contest che non sapevamo nemmeno di giocare: è stata trovata la critica più ridicola al MCU. Come sottolineato da un fedele Redditor in franchising, non ha senso che alcuni stiano facendo esplodere l’universo cinematografico a questo punto per avere “troppi supereroi”. Bene, questo è l’universo Marvel, quindi non siamo esattamente sicuri di cosa sperassero quei dissidenti. Certo, la Fase Quattro è stata meno focalizzata rispetto alle fasi precedenti, ma avere personaggi più divertenti nel mix non è certo il problema.

Ritorna domani, Thor cercatori di difetti, per un’altra carrellata quotidiana di notizie Marvel.