La stella di “GoT” fa esplodere “No Way Home”, i fan giocano le carte della stagione 8 e “Nuovi mutanti” per rappresaglia

Essendo il sesto film con il maggior incasso nella storia del cinema, uno che detiene rispettivamente il 93 e il 98 percento di critica e pubblico su Rotten Tomatoes, si può dire con certezza che Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa è chiaramente un dannatamente popolare blockbuster.

Tuttavia, le maree hanno recentemente iniziato a cambiare contro l’epopea multiversale del Marvel Cinematic Universe e ora possiamo aggiungere Game of Thrones e I nuovi mutanti la star Maisie Williams nell’elenco delle persone che si sono trovate tutt’altro che impressionate dall’ambiziosa storia epica di Jon Watts che abbraccia tre generazioni di narrazioni legate al web, come ha rivelato durante una recente apparizione al podcast Frank Film Club.

“La mia più grande delusione cinematografica è stata il nuovo Uomo Ragno. Non Lontano da casa. Hanno tutti titoli molto simili. Ma semplicemente non era il mio preferito. Hanno fatto entrare Benedict Cumberbatch e interpretare Doctor Strange. E poi hanno avuto i tre Spider-Men tutti insieme. Era quello”.

L’inferno non ha furia come un fan dell’MCU disprezzato, quindi, e non ci è voluto molto per il Non c’è modo di tornare a casa i difensori emergono dalla boscaglia per giocare le loro carte più ovvie; il fatto che la Williams abbia giocato un ruolo importante nella derisa ottava e ultima stagione di Game of Thronese torturato X-Men spin off I nuovi mutanti.

