La star di Wakanda Forever rivela il livello di input del regista nel suo personaggio

Pantera Nera: Wakanda per sempre sembra destinato alla grandezza ormai da mesi e mesi, e vedere il canto del cigno della Fase Quattro incassare magnificamente tali aspettative è stato uno spettacolo da vedere.

Come spesso accade con la Marvel, non è stata un’impresa da poco, ma Wakanda per sempre ha affrontato il più grande ostacolo di sempre, nessuno escluso, con la tragica perdita di Chadwick Boseman. Mettendo da parte il fatto che fosse la star dell’originale Pantera nera e ha portato il personaggio di T’Challa a una vita esuberante, la sua perdita ha causato un effetto a catena particolarmente potente in tutto il set, lasciando i suoi ex collaboratori in uno stato di dolore collettivo.

Ma è forse questo dolore che ha unito la squadra su un fronte perfidamente appassionato, ispirando tutti a tirare il doppio della loro giusta quota di peso per lanciarsi a razzo Wakanda per sempre alle vette che meritava, e nessuno ha guidato la carica come Ryan Coogler, la cui intuizione creativa unita al suo cast potente ha portato ad alcune esibizioni indimenticabili.

Riri Williams era un personaggio che Coogler ha avuto un ruolo particolarmente importante nel dare vita, secondo un’intervista di Screen Rant con l’attrice di Riri, Dominique Thorne. Nell’intervista, Thorne non ha avuto altro che elogi per Coogler, la cui intuizione è stata fondamentale nel rendere l’arco MCU di Riri così impressionabile.

Sa come arrivare alla verità di una persona. Sa come attingere a tutto ciò che riguarda l’esperienza umana che ci attira e ci connette davvero. Lo fa bene ogni volta. Per lavorare con lui ora e ascoltare i suoi pensieri e le sue idee su chi è Riri e su come si muove nel mondo; che aspetto ha, come porta i capelli, come si veste, che potrebbe essere una testa di scarpe da ginnastica? La migliore guida di gran lunga.

In effetti, da Riri a Shuri a Okoye a Namor a Ramonda, ovviamente va dato il dovuto merito ai loro attori, ma l’abilità di Coogler di tirare fuori la carne della propria umanità in un personaggio non può essere deselezionata, e vedremo fino a che punto Thorne continua a basarsi sull’input di Coogler quando Cuore di ferrol’imminente serie Disney Plus incentrata su una nuova situazione affrontata da Riri, uscirà su Disney Plus alla fine del 2023.