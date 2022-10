La star di “Terifier 2” confronta il sequel dell’orrore con i classici Slashers e gli album dei Metallica

Immagine tramite Bloody Disgusting

I segugi dell’orrore e gli appassionati di gorefest si aspettano un trattamento sinistro come Terrorizzato 2il tanto atteso sequel del sanguinario Damien Leone Terrificante, esce ufficialmente nelle sale questa settimana negli Stati Uniti. Non sorprende che il film successivo di Leone stia creando un intero nuovo calderone di polemiche, con il regista dell’orrore che reintroduce la bolla dell’orrore per il bizzarro e silenzioso serial killer noto come Art the Clown.

Al momento dell’uscita nel 2016, la stravaganza horror di Leone è stato uno dei film più caldi e discussi dell’anno, con il progetto horror indie caratterizzato da violenza caotica e un’abbondanza di sequenze cruente. A quanto pare, il sequel di Leone ha apparentemente alzato la posta ed è passato da una potente canzone dei Metallica a una traccia ancora più esplosiva, che ha come protagonista Chris Gerico menzionato durante una chat con MovieWeb in una recente intervista, dicendo:

Penso che se sei un fan di Terrifier, la domanda è sempre: “Come fai a superare il primo?” ed è appena al di sopra e al di là. Ho detto che se Terrifier 1 è “Kill Them All” dei Metallica, allora Terrifier 2 è “Master of Puppets”. Questo è appena andato a un livello completamente diverso, e questo va su tutta la linea.

Nella stessa intervista, Jericho ha toccato l’evidente intrigo del film terrificante e ha menzionato l’innegabile fattore intimidatorio di Art, incoronando il famigerato clown cattivo come il “killer più iconico” che i veterani dell’horror hanno visto dall’era classica di superstar del genere come Jason Voorhees, Freddy Krueger e Leatherface.

Questo è ciò che mi ha attratto da Terrifier in primo luogo. Ho pensato anche solo guardando il primo, che Art fosse il killer più iconico che abbiamo avuto nei film dagli anni gloriosi di Jason e Freddy e Leather Face. Recita la parte con tale gioia, ed è un clown. Suona il clacson, ha il suo triciclo e non lascia mai quel personaggio. Ma combinalo solo con questi omicidi viziosi e brutali che commette mentre è nel personaggio, questo è il vero yin e yang in cui è così inquietante perché non ti aspetti che questo pagliaccio dall’aspetto strano si comporti in questo modo.

A giudicare dal confronto di Jericho di Terrorizzato 2 a “Master of Puppets” dei Metallica, è lecito ritenere che il sequel da brivido sia sufficiente per tenere i fan con il fiato sospeso e contemporaneamente tenere una mano sugli occhi. E mentre ottenere un maggiore successo e sangue rispetto al suo predecessore sembrava essere un compito difficile, il film successivo di Leone continua a superare le aspettative e infliggere scenari da incubo agli spettatori irriducibili.

Terrorizzato 2 è uscito nelle sale ora.