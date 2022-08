La star di “Prey” rivela il modo improbabile in cui è stato scelto per un ruolo iconico

tramite gli studi del 20° secolo

A Dane DiLiegro non è stato detto che avrebbe interpretato uno dei mostri più leggendari della storia del cinema.

Invece, è stato contattato su Instagram dall’artista degli effetti speciali Alec Gillis “per essere il ragazzo di riferimento per un pitch di design su un progetto a cui stavano lavorando in Canada”. Quel progetto era Predae DiLiegro è l’ultimo essere umano a interpretare il Predator, il gigantesco e feroce alieno spaziale che spaventa gli spettatori dal 1987. Sfortunatamente, ha saltato la “storia lunga e ardua” di come è passato dal campo di Instagram al lancio della sua eredità nel cinema , ma ha raccontato a Screen Rant alcuni dettagli e quanto è grato per l’esperienza:

“Alec [Gillis] Mi ha inviato un messaggio su Instagram nel gennaio del 2021 per essere il ragazzo di riferimento per un design pitch su un progetto a cui stavano lavorando in Canada. Ritirerò un sacco di cose da questa lunga e faticosa storia, ma andando avanti velocemente fino ad ora, mi sono rivelato essere il principale antagonista di detto progetto ed è stata un’esperienza incredibile. E anche per me umiliante, proprio come ha detto Alec, essere incluso in questo progetto. Qui sto parlando con te e con [puppeteers] Tom [Woodruff Jr.] e Alec, per poter mettere in evidenza la nostra storia, cosa che apprezziamo, perché è fantastica. È molto facile evidenziare l’attenzione sui volti principali dello spettacolo, ma è anche importante mettere in evidenza le persone dietro le quinte e anche le persone sotto la gomma”.

A 6 piedi-9, DiLiegro è un giocatore di basket diventato attore-mostro. È apparso in progetti come Dolce casa, Il morto che camminae Storie dell’orrore americane prima di ottenere il suo ruolo di carriera in Predache puoi guardare oggi su Hulu o sulla tua rispettiva piattaforma di streaming regionale.