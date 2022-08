La star di “Prey” elogia il “faticoso” impegno per la rappresentazione sullo schermo

tramite Hulu

La squadra dietro Preda ha fatto di tutto per ritrarre accuratamente la lingua e la cultura comanche, cosa che ha soddisfatto l’attore indigeno misto Julian Antelope Black.

Black, che interpreta il capo Kehetu in questo nuovo set di Comanche Nation, Predatore puntata, ha detto a ScreenRant che la rappresentanza del settore è stata elevata grazie al lavoro svolto sul film.

“È stata davvero una tale boccata d’aria fresca di cui c’era bisogno negli ultimi tempi per vedere l’industria prendere davvero ogni sforzo per assicurarsi che le cose fossero raccontate in modo accurato e assicurarsi che le persone giuste consigliassero, assicurandosi che useranno la lingua, assicurandosi che sia parlata correttamente, avendo sul set consulenti linguistici e culturali”.

Comanche/Blackfoot Jhane Myers è stato consulente culturale di Comanche Preda. Black ha cantato le sue lodi e ha proclamato che attraverso la sua presenza e indole, ha ispirato molti dei giovani indigeni sul set:

“Era semplicemente fantastico essere in giro e lavorare con lei, molto disponibile, che è così piacevole vedere qualcuno nella sua posizione, e molto ricettiva e aperta alla collaborazione e alle idee, cosa di cui non avevo sentito parlare a questo livello di un film. Quindi è stato davvero bello da vedere. E penso che sia stato molto stimolante per molti dei nostri giovani che erano sul set, sia che fossero stati scelti per recitare, sia che fossero solo attori di sottofondo appena usciti per la giornata. Penso che sia stato molto, molto stimolante per loro vedere uno di loro in una posizione del genere, e per essere così disponibili, funziona su così tanti livelli. Penso.”