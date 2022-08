La star di “Mortal Kombat” spera di ingannare la morte e tornare per il sequel

Forse dell’anno scorso Combattimento mortale non era un capolavoro cinematografico, ma ci siamo divertiti.

Diversi personaggi chiave sono stati portati sullo schermo in modo accurato, le scene di combattimento sono state abbastanza divertenti e, come promesso, le vittime sullo schermo sono state piacevolmente brutali. Quindi siamo ottimisti Mortal Kombat 2 è ufficialmente in fase di sviluppo, con Simon McQuoid che torna per entrare in azione in Outworld.

Uno dei preferiti sicuramente sarà presente Combattimento mortale icona Scorpione. Il ninja infernale vestito di giallo è uno dei kombatant più iconici del franchise, anche se non sappiamo ancora che forma assumerà. Il finale ha lasciato intendere che Cole Young di Lewis Tan potrebbe prendere il ruolo dei suoi antenati, anche se la risposta del pubblico a Cole potrebbe significare che il suo ruolo in un sequel sarà ridotto al minimo.

Ma se stanno cercando un sostituto, il miglior candidato è già stato scelto. Combattimento mortale ha visto Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi/Scorpion e, nonostante la sua morte nel primo film, vuole tornare, come ha rivelato a ComicBook.

“Non ne ho idea, non ho ancora sentito nulla di ufficiale. Ma spero che faranno una parte in Scorpion, e io potrò dire ‘Vieni qui!’ ancora.”

Speriamo che la Warner Bros. stia ascoltando, poiché i fan vedrebbero Sanada assumere il suo legittimo posto come il Combattimento mortale Scorpion dei film è una sorta di scusa da parte dello studio per aver passato così tanto tempo a concentrarsi su Cole Young. Inoltre, è già tornato dai morti una volta, quindi sarebbe molto facile per lui ripetere l’impresa.

Sono i primi giorni per Mortal Kombat 2dato che McQuoid sta attualmente lavorando al suo film Omega. Ma una volta che sarà fuori mano, andrà avanti a tutta velocità nel fornire più dell’azione di arti marziali che strappa la spina dorsale, lacera il cuore e taglia il cappello che tutti noi bramiamo. E se Sanada fosse confermato essere il nuovo Scorpion in futuro? Tutto quello che possiamo dire è “vittoria impeccabile”.