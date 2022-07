La star di Love and Thunder propone una serie spinoff con Beta Ray Bill

tramite Marvel

La maggior parte dell’attenzione si è concentrata su Jane Foster di Natalie Portman che fa il suo tanto atteso ritorno nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Amore e tuono dopo quasi un decennio di lontananza, ma non è l’unica su quella particolare barca.

Avendo anche giocato un ruolo di dimensioni decenti nella prima puntata e nel sequel Il mondo oscuroanche la Lady Sif di Jaimie Alexander svanì nell’etere, il che almeno significava che era l’unica delle associate dell’Odinson a sopravvivere all’ira di Hela a Ragnarok, che vide i Tre Guerrieri messi da parte in modo omicida.

L’era Disney Plus significa che ogni angolo del MCU è ora aperto a vari spin-off, sequel e derivati ​​episodici, e sembra che Alexander sia desideroso di ottenere un pezzo di quell’azione. Passando ai social media, l’attrice ha chiesto ai fan cosa avrebbero voluto vedere nella serie di Lady Sif e ha dato il via alle cose proponendo un’avventura tra amici Beta Ray Bill.

https://www.instagram.com/p/CfhJ_1zpbpk

tramite Instagram

Dopo essere stato preso in giro Ragnarokmolti sostenitori di Beta Ray Bill sperano che venga trattenuto come ospite a sorpresa Amore e tuono, ma se così non fosse, allora uno spettacolo Disney Plus sarebbe un sostituto accettabile. Il mito asgardiano è l’ideale per ulteriori esplorazioni e non avrebbe nemmeno bisogno di calpestare la linea principale Thor saga, quindi possiamo solo sperare che i pezzi grossi della Marvel prestino attenzione se dovessero decidere su Sif come il candidato perfetto per il suo progetto solista.