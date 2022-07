La star di Love and Thunder condivide uno sguardo dei BTS sul loro cameo da solletico alle costole

tramite i Marvel Studios

Thor: Amore e tuono presentava più cameo di quanti potresti scuotere uno Stormbreaker – così tanti, infatti, che il regista Taika Waititi ha dovuto tagliare un carico dal prodotto finito. Ma una di quelle che è arrivata è stata doppiamente una meta scena che ha rievocato la trama di Thor: Ragnarok… mentre rifacevo una gag di quello stesso film.

La scena in questione era una produzione teatrale asgardiana del primo incontro di Thor e Loki con la loro sorella malvagia, Hela. Luke Hemsworth e Matt Damon sono tornati come attore Thor e attore Loki, così come Sam Neill come attore Odino. Ad unirsi a loro questa volta è stata Melissa McCarthy, che ha sostituito Cate Blanchett nel ruolo dell’attore Hela. Ora che il gatto è uscito dalla borsa nel suo cameo, Neill si è rivolto a Twitter per condividere un selfie dietro le quinte delle riprese del suo secondo film Marvel.

La foto vede il Mondo giurassico: dominio icona in posa con McCarthy, entrambi in costume, fuori dal suo trailer sul set. “Nessuna sorpresa [Melissa McCarthy] e mi sbaglio per [Cate Blanchett] e [Anthony Hopkins] tutto il tempo”, ha scherzato Neill nella sua didascalia. “Suonerie morte. Solo stamattina qualcuno ha urlato ‘Oy Annibale! Perché hai mangiato le fave?’”