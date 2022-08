Amo mio padre SXSW 2022

Patton Oswalt sta pubblicizzando la più recente commedia oscura in cui recita, Voglio bene a mio papàcome la cura di cui hai bisogno per la fatica di Netflix, o almeno, questo è ciò che potresti scoprire dall’ultimo post del comico e attore su Twitter.

Oswalt ha condiviso un’immagine per Voglio bene a mio papà giustapposta a uno dei documentari sul vero crimine di Netflix, Ho appena ucciso mio padrecon la divertente didascalia “Si chiama COUNTER PROGRAMMING PEOPLE!”

Con ogni probabilità, questo non è un riflesso genuino dell’antipatia di Oswalt per la vera serie poliziesca di Netflix, ma più un’osservazione ironica sul fatto che i due titoli sembrano annullarsi a vicenda sullo stesso spettro di narrazione. Tuttavia, in realtà, confrontare i due è come mele e arance, con la classificazione R Voglio bene a mio papà essendo tutt’altro che una sana alternativa, in termini di contenuti, nonostante il titolo.

La trama per Voglio bene a mio papà, attualmente disponibile per l’affitto su numerose piattaforme digitali come Prime Video, è incentrato su un padre, interpretato da Oswalt, che pesca il proprio figlio separato fingendosi una donna attraente sui social media per rimanere in contatto con lui. D’altro canto, Ho appena ucciso mio padre non potrebbe essere più estraneo a una tale configurazione, in quanto è una vera esplorazione criminale di un incidente in cui un adolescente ha sparato e ucciso suo padre.

Gli screenshot che Oswalt ha condiviso di ogni titolo, con Voglio bene a mio papà ricevendo una valutazione più favorevole di Ho appena ucciso mio padreprovengono dalle rispettive recensioni su RogerEbert.com.