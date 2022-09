La star di “Hocus Pocus 2” Bette Midler dice di essere “felice” che il sequel sia successo

tramite Walt Disney Pictures

Alla fine di questo mese, il mondo sarà un sequel tanto atteso quando Hocus Pocus 2 anteprime su Disney Plus. Il sequel riporta in vita gran parte del cast originale e, anche se non si sa ancora come verrà visualizzato, Bette Midler è felice di averlo fatto.

L’attrice e cantante rende note le sue opinioni sul progetto in un nuovo articolo pubblicato da Intrattenimento settimanale oggi. Ha parlato con l’outlet insieme alle co-protagoniste Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy e ha detto, per lei, uno dei massimi livelli dell’esperienza è riuscire a rivisitare un personaggio che ama per la prima volta, e ora può stare con altri che lo hanno fatto anche io.

“Non lo so. Sono invidioso degli altri attori che hanno dei franchise, e speravo in un seguito Club delle prime mogli, ma non l’abbiamo mai avuto. Dopo 30 anni senza seguito Hocus Pocus, Sono sempre stato invidioso delle persone che riescono a interpretare il loro personaggio preferito più di una volta. Il fatto che finalmente siamo riusciti a farlo, dopo 30 anni di promozione dell’idea, sono contento di averlo fatto”.

Più avanti nell’articolo, Najimy attribuisce il fallimento dell’uscita nelle sale del primo film al fatto che uscirà in estate e i genitori non sono sicuri che fosse un film abbastanza sicuro per portare i loro figli. Parker aggiunge che non poteva vedere una sceneggiatura prima dell’inizio delle riprese del film, quindi ha dovuto recuperare rapidamente il ritardo e, a un certo punto, Midler dice che hanno quasi mostrato che i Sanderson non sono morti affatto, ma è stato bocciato.

“Abbiamo anche lanciato [a scene about their purgatory period], questa è una delle cose di cui noi tre ci siamo incontrati e abbiamo parlato. Dove sono stati negli ultimi 30 anni? Ma, alla fine, è caduto nel dimenticatoio”.

Hocus Pocus 2 debutterà il 30 settembre su Disney Plus. Segue un nuovo gruppo di adolescenti che cercano di fermare le streghe che sono tornate ancora una volta a Salem ad Halloween a causa di una nuova persona che riesce a trovare e accendere la candela del primo film con un fuoco nero e spaventoso. Oltre alle sorelle, Doug Jones riprende anche il ruolo di Billy Butcherson, lo zombi dal cuore gentile e dall’alitosi.