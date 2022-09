La star di “Hocus Pocus 2” afferma che i fan apprezzeranno la nostalgia del sequel

Foto per gentile concessione di Disney Enterprises, Inc. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

L’ora è vicina per il ritorno delle Sanderson Sisters Hocus Pocus 2 si prepara a un’uscita affascinante su Disney Plus. Sono passati quasi 30 anni disgustosi da quando il film originale ha spazzato via il pubblico dai manici di scopa nel 1993, e mentre la trepidazione – e l’aspettativa – sono alte per il tanto atteso sequel, l’attore Doug Jonesche interpreta Billy Butcherson, l’ex fidanzato di Winifred, morto da tempo, è qui per assicurare ai fan che la nostalgia è ancora molto viva nel sequel.

Nel parlare con Intrattenimento settimanale, Butcherson insieme alla regista del film Anne Fletcher e alle star, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, si sono rivolti all’elefante nella stanza: il 21° secolo. A dire il vero, un film ambientato prima che i telefoni cellulari rovinassero la trama e i social media dominassero la conversazione sperimenterà una discreta quantità di tensione nel tentativo di incorporare queste cose, ma Butcherson sostiene che i tocchi moderni in Hocus Pocus 2 offrire un po’ di qualcosa per tutti.

“È perfetto tra il primo film e il secondo, questa è la prima cosa che ho sentito. Mantiene viva e vegeta la purezza e la nostalgia per coloro che sono cresciuti con il primo film, e per tutti i nuovi fan che stiamo raccogliendo ora saranno entusiasti della modernizzazione per il momento in cui ci troviamo.

L’opzione più sicura per il film è incorporare delicatamente questa modernizzazione: una telefonata qui, un messaggio di testo là. È meglio stare alla larga dai social media e da FaceTime, a meno che non lo si faccia in un modo che prende in giro l’oblio delle sorelle Sanderson, che in realtà potrebbe essere isterico. Il trailer ufficiale mostrava la Mary di Najimy in sella a quello che sembra essere un paio di Roombas invece di una scopa. Proprio lì c’è l’oro.

Tratti di nostalgia includeranno anche importanti brani musicali, secondo Sarah Jessica Parker, che Midler spera “ricadano nella categoria degli equivalenti [to “I Put a Spell on You.”] Inoltre, le nostre tre nuove adolescenti Becca (Whitney Peak), Izzy (Belissa Escobedo) e Cassie (Lilia Buckingham) ci riportano al cottage originale delle sorelle Sanderson dove Max ha acceso la candela dalla fiamma nera, tranne che questa volta il cottage è stato trasformato in un magico negozio turistico.

Se tutto va secondo i piani e il pubblico prende questo sequel moderno, potremmo vedere solo un trequel in futuro. Almeno, Bette Midler lo spera. Gli amanti di Halloween possono cadere Hocus Pocus 2l’incantesimo del 30 settembre quando debutterà su Disney Plus.