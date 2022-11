La star di “Harry Potter” avrebbe amato “rilassarsi” con Dobby da incubo di Snoop Dogg

Snoop Doggnoto per essere l’epitome del freddo, è andato su Twitter all’inizio di questa settimana per condividere un’opera d’arte dettagliata ma da incubo di se stesso nei panni di Dobby l’elfo domestico di Harry Potter, d’ora in poi soprannominato Snoop Dobby Dobb. L’interpretazione di Dobby Dobb dalla fronte alta e dalle orecchie a punta ha sollevato più di qualche sopracciglio, ma forse nessuno più di Jason Isaccol’attore che interpretava nei film l’ex maestro dell’elfo domestico, Lucius Malfoy.

In un tweet che condivide l’opera d’arte spaventosamente intricata di Snoop Dogg, Isaacs ha cementato nella storia l’unica collaborazione tra i fan di entrambi Harry Potter e Snoop Dogg può tranquillamente affermare di non aver mai visto arrivare.