La star di “Daredevil” osa esprimere il suo amore per “Thor: Love and Thunder”

Con una svolta a sorpresa, è diventato bello odiare Thor: Amore e tuono. I fan della Marvel sono entrati nel secondo film di supereroi di Taika Waititi aspettandosi di impazzire per questo, ma come succede il Ragnarok il sequel ha ottenuto sia recensioni deludenti da parte della critica che l’ira dei fan frustrati. Ma almeno il film ha una potente figura del MCU dalla sua parte: l’unico e unico Kingpin, Vincent D’Onofrio.

Il Temerario star ha espresso le sue opinioni su Amore e tuono chiaro su Twitter. Ritwittando il messaggio di ringraziamento di Waititi a coloro che hanno aiutato ad atterrare Thor 4 un enorme bottino nel weekend di apertura, D’Onofrio ha scritto: “Questo, questo film proprio qui. Lo adoro.”

Alla community del MCU piace sempre quando le star Marvel si tengono aggiornate con i risultati dello studio in cui non sono attivamente coinvolte, e D’Onofrio sembra davvero essere un fan dei contenuti sui supereroi a tutto tondo, indipendentemente dalla divisione Marvel/DC . In precedenza ha elogiato HBO Max pacificatore serie, per esempio.

Anche se, ovviamente, l’attore Wilson Fisk ha motivo di risucchiare la Casa delle Idee ora che è tornato nel gioco Marvel a tempo pieno; è stato appena confermato che D’Onofrio tornerà come Kingpin in Ecodopo il suo ritorno a sorpresa lo scorso anno Occhio di Falco. Sarà raggiunto ancora una volta dal vecchio nemico Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, lui stesso fresco di a Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa cameo, che segna la prima volta che il duo ha condiviso lo schermo da quando Netflix ha cancellato DD.

Il ritorno di D’Onofrio all’MCU, sebbene eccitante, è stato finora limitato al piccolo schermo, ma data l’ammirazione del ragazzo per i film della Marvel, si spera che possa ottenere un cameo nei panni di Kingpin da qualche parte, forse in Thor 5, se questo tweet lo fa entrare nei buoni libri di Taika. Intanto, Eco — con Alaqua Cox nei panni della nipote ribelle di Fisk, Maya Lopez, sta attualmente girando prima della sua uscita in streaming nel 2023.

Thor: Amore e tuono sta suonando nei cinema ora.